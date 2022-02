La Maceratese accoglie Battezzati,

partono Piccolo e Andreucci

PROMOZIONE - La società presenta il 19enne argentino che ha già debuttato sabato a Marina Palmense e annuncia le due partenze

10 Febbraio 2022 - Ore 19:13 - caricamento letture

La Maceratese presenta Juan Ignacio Battezzati e saluta Piccolo e Andreucci. Un arrivo e due partenze in casa biancorossa. A comunicarle ufficialmente oggi è la società attraverso una breve nota stampa: “L’argentino classe 2003 aumenta il tasso tecnico e qualitativo della rosa. Battezzati ha già esordito allo “Stanghetta” di Marina Palmense risultando subito decisivo conquistando il rigore del pareggio pochi minuti dopo il suo ingresso in campo. In uscita Piccolo al Monterotondo (Promozione Toscana) e Andreucci alla Filottranese. A loro vanno i migliori auguri per il proseguo della stagione”.

