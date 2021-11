Dai Led Zepplin ai Maneskin,

rock e heavy metal in chiave classica

con un quartetto al femminile

APIRO - E' la proposta di D4rky Quartet in concerto sabato al teatro Mestica con MatMc



Sonorità rock, pop e heavy metal in un concerto in chiave classica. È la proposta di D4rky Quartet, un classico ensemble da camera (archi e flauto) che suonerà questo sabato 20 novembre alle 21.15 al Teatro Mestica di Apiro con MatMc (Musica a Teatro). Sylvia Catasta (flauta e ottavino), Adriana Ester Gallo (violino), Silvia Mangiarotti (violino e viola) e Yiruko Mikami (violoncello), tutte e quattro con esperienza individuale pluridecennale sui palchi, propongono un programma cross-over che rilegge i brani più conosciuti di formazioni rock in tutte le sue sfumature, dai Beatles ai Maneskin. Il programma, una rivisitazione in chiave classica della musica rock, include brani dei Led Zeppelin, Guns’n’Roses, Nirvana e Ac/Dc. I biglietti (a un prezzo intero di 10 euro, ridotto di 5) sono già in vendita su ciaotickets. Ad ospitare il quartetto D4rky, il teatro Mestica di Apiro, un complesso con facciata barocca (del XVI secolo) terminato nel 1903 e recentemente riaperto (nel 2005) dopo un lungo periodo di abbandono. Si tratta di un teatro classico di fisionomia tipicamente all’italiana, gestito durante l’ultima decada dalla compagnia Teatro di Onisio in sinergia con l’Amministrazione comunale. Con planimetria a ferro di cavallo, due ordini di palchi e un loggione posto a coronamento, il teatro Mestica ha una capienza di 150 posti a sedere distinti sui quattro livelli esistenti costituiti da platea, 2 ordini di palchi e il loggione. L’affresco della volta, attribuito al pittore Gaetano Galassi, riproduce i ritratti di celebri compositori (Rossini, Bellini, Marchetti, Spuntini, Verdi, Pergolesi, Rossi e Donizetti) alternati a decorazioni floreali, muse e putti. La rassegna Musica a Teatro proseguirà durante il mese di dicembre con gli ultimi quattro appuntamenti. – Tolentino (Teatro Vaccaj. 20 dicembre) con il pianista argentino Nelson Goemer, solista insieme alla Form (insieme a Marche Concerti). – Treia (Teatro Comunale), i giorni 10 dicembre (Arianna Porcelli Safonov con ‘Riding Tristocomico’), il 18 dicembre (Isabella Ferrari in Fedra, ore 21.15) e la sera di Capodanno (venerdì, 31 dicembre) con Nino Rota Ensemble (ore 20). Il programma di MatMc si trova sul sito musicaateatro.it e sui canali social (Instagram, Facebook) @musicaateatro

