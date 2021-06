“Infinito Recanati”,

i musei pronti al via

CULTURA - Riapre domani il museo Civico di Villa Colloredo Mels, il 27 il museo della Musica. Le novità: la gratuità per i recanatesi e il voucher per chi dorme nelle strutture ricettive della città

Il circuito museale “Infinito Recanati” apre all’estate con molte novità. Venerdì 25 giugnno riapriranno le porte del museo Civico di Villa Colloredo Mels mentre l’inaugurazione del nuovo museo della Musica è prevista per domenica 27 giugno. Nuove promozioni al termine del periodo di chiusura obbligata causato dall’emergenza sanitaria legata al Covid.

Il Comune di Recanati in sinergia con l’associazione degli Operatori turistici ha ideato nuove iniziative di promozione turistica per entrare a pieno regime nella bella stagione. La prima importante novità è per i recanatesi che dal 25 giugno potranno accedere gratuitamente nei musei civici semplicemente presentando un documento di identità che ne attesti la residenza in città. Queste invece le nuove tariffe individuate: biglietto intero € 9,50 – ridotto A € 8 per gruppi di almeno 15 persone, possessori di tessera Fai, Touring club italiano, Coop Alleanza 3.0 e precedenti Adriatica, Nordest, Estense, possessori di voucher strutture ricettive – ridotto B € 6 per gruppi di oltre 15 persone. L’ingresso ai musei è gratuito per i soci Icom, ragazzi/e fino a 13 anni, giornalisti muniti di regolare tesserino, guide turistiche abilitate Regione Marche munite di regolare tesserino, persone disabili e accompagnatore, residenti di Recanati. Altra novità è la possibilità per il visitatore di entrare anche solo una singola struttura, con apposito biglietto. Per quanto riguarda invece gli ospiti che sceglieranno di dormire in una delle strutture ricettive di Recanati sarà disponibile un voucher di sconto del valore di 1,50 euro sul biglietto intero. Questa misura sarà adottata tutto l’anno e non solo nella stagione estiva. Dal 5 luglio al 12 settembre i musei del circuito saranno aperti tutti i giorni con orario 10-13 e 15-19.

