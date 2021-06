Recanatese, addio playoff

Buon pari per il Tolentino

SERIE D - I giallorossi di mister Pagliari chiudono 2 a 2 a Vastogirardi e sono matematicamente fuori dagli spareggi promozione. I crèmisi di Mosconi, già salvi, agguantano il pareggio (1 a 1) nella tana del Cynthialbalonga

16 Giugno 2021 - Ore 18:02 - caricamento letture

Si spengono a Vastogirardi, in Molise, le ultime speranze playoff della Recanatese. I giallorossi dividono la posta in palio (2 a 2) e sono matematicamente esclusi dalla griglia degli spareggi promozione per la Serie C: leopardiani fermi a quota 44, le prime cinque sono sopra i 50 punti, troppi per essere recuperati nelle due gare rimanenti. Il match inizia subito con il rigore parato da Amadio a Guida. Alla mezz’ora Pennacchioni porta in vantaggio la Recanatese, ma a cavallo dell’intervallo i padroni di casa effettuano il sorpasso trascinati da Raucci e Minchillo. Nel finale è Liguori a fissare il punteggio in parità. I ragazzi di Giovanni Pagliari venerdì alle 16 saranno di scena a Castelnuovo Vomano per l’ultimo recupero della stagione, che per i giallorossi si chiuderà lunedì pomeriggio alle 15 al Tubaldi contro la Vastese. L’atto conclusivo del Tolentino è invece in programma sabato alle 16: al Della Vittoria arriverà proprio il Vastogirardi. I crèmisi arriveranno all’ultimo appuntamento forti dell’1 a 1 agguantato oggi pomeriggio allo scadere nella tana del Cynthialbalonga, in provincia di Roma. I laziali sbloccano a ridosso della mezz’ora con Santoni, mentre gli uomini di Mosconi acciuffano il pari con Severini. Il Tolentino sale così a 37 punti.

Il tabellino di Vastogirardi – Recanatese:

VASTOGIRARDI: Tzafestas, Guglielmi, Raucci, Mele (30′ s.t. Pesce), Pralini, Maniscalchi (38′ p.t. Gentile), Minchillo (40′ p.t. Bruni), Acunzo, Merkaj, Guida, Salatino (34′ s.t. Fioretti). A disp.: Guerra, Abissinia, Vessella, Coia, Cagnale. All.: Prosperi.

RECANATESE: Amadio, Ferrante, Raparo (17′ s.t. Giaccaglia), Liguori, Pezzotti, Capitani (3′ s.t. Curzi), Gomez, Grieco (30′ s.t. Mancini), Brunetti, Alessandretti, Pennacchioni (9′ s.t. Titone). A disp.: De Chirico, Morazzini, Donzelli, Guercio. All.: Pagliari.

TERNA ARBITRALE: Toro di Catania (Cirillo di Roma 1 – Tagliaferro di Caserta)

RETI: 31′ p.t. Pennacchioni, 44′ p.t. Raucci, 3′ s.t. Minchillo, 34′ s.t. Liguori

NOTE: ammonito: Acunzo.

Il tabellino di Cynthialbalonga – Tolentino:

CYNTHIALBALONGA: Santilli, Santoni, Pace, Gagliardini, Van Ransbeeck, Mazzei, Angelilli, Magliocchetti, Cardella, D’Agostino, Traorè. A disp.: Maddalena, Colacicchi, Petruccelli, Santarelli, Panaioli, Di Cairano, Di Vico, Barbarossa, Cardillo. All.: Chiappara.

TOLENTINO: Giorgi, Stefoni, Salvatelli, Bonacchi, Conti, Strano, Tortelli, Ruci, Padovani, Rozzi, Minella. A disp.: Lanari, Giaconi, Eleonori, Ruggeri, Prosperi, Severini, Capezzani, Cicconetti, Tizi. All.: Mosconi.

ARBITRO: Allegretta di Molfetta

RETI: 28′ Santoni, 85′ Severini

