Discarica provinciale,

confronto pubblico a Corridonia

COMITATO - Sabato alle 17 sulle tribune dello stadio Martini l'incontro per informare la cittadinanza sugli sviluppi della vicenda

10 Giugno 2021 - Ore 14:15 - caricamento letture

Il comitato “Corridonia green No discarica” organizza per sabato 12 giugno, alle 17 nelle tribune dello stadio Martini, un incontro pubblico per informare la cittadinanza sulla delicata questione della discarica provinciale. L’incontro prevede l’introduzione del comitato, che illustrerà gli ultimi sviluppi della vicenda. Successivamente, verrà lasciata la parola alle istituzioni invitate al fine di costruire un necessario confronto pubblico. Infine, un confronto con i presenti, il comitato risponderà alle domande ed agli interventi del pubblico. «Abbiamo invitato a partecipare il sindaco e l’amministrazione comunale di Corridonia, il presidente dell’Ata 3 Antonio Pettinari e l’assessore all’Ambiente della regione Marche Stefano Aguzzi – specificano i componenti del “Corridonia green No discarica” -. In ottemperanza alla normativa anticontagio si userà la mascherina ed il dovuto distanziamento».

