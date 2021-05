Covid, morto 64enne di Tolentino

Nelle Marche 6 le vittime

IL BOLLETTINO del Servizio sanità - Si è spento al Covid center Nicolino Frifrini, elettricista in pensione, molto conosciuto. In provincia lutti a Montecosaro per una 87enne e a Mogliano per una 82enne

Sono sei le persone morte nelle Marche, tre sono della provincia di Macerata, tra loro un 64enne di Tolentino, Nicolino Frifrini, un elettricista in pensione, molto conosciuto in città. Ricoverato al Covid center di Civitanova, secondo chi lo conosceva era una persona in salute e non aveva patologie pregresse. Ieri si è spento. Il funerale, a cura delle pompe funebri Salvatori, si svolgerà domani (4 maggio) nella chiesa dello Spirito santo, alle 15. Lascia la moglie Daniela, due figli e i nipoti. Oltre a lui in provincia di Macerata sono morti una donna di 82 anni di Mogliano e una donna di 87 anni di Montecosaro. Due le vittime in provincia di Ancona, si stratta di un 83enne di Polverigi e di una 87enne di Jesi. In provincia di Fermo si è spento un 91enne di Sant’Elpidio a Mare.

