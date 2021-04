Lega giovani Marche,

Serfilippi nuovo commissario

NOMINA - Lo ha annunciato il deputato Luca Toccalini, coordinatore federale. Il 33enne consigliere regionale di Fano prende il posto di Samuele Sanchioni

15 Aprile 2021

Il consigliere regionale Luca Serfilippi, 33enne di Fano, è il nuovo commissario della Lega giovani Marche. Lo ha nominato il deputato della Lega Luca Toccalini, coordinatore federale della Lega Giovani. «Un grande in bocca al lupo a Luca per il nuovo incarico – dichiara Toccalini -, certo che saprà affrontare al meglio le prossime sfide. Un ringraziamento a Samuele Sanchioni per il lavoro svolto, la dedizione e l’attaccamento ai valori della Lega dimostrati durante tutto il periodo del suo mandato». Serfilippi era stato contagiato dal Covid e proprio ieri ha annunciato di essere tornato negativo dopo tre settimane di positività.

