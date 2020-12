TEST DI MASSA - L'operazione per intercettare gli asintomatici durerà fino al 23 dicembre, con orario continuato dalle 8 alle 20. Da definire le modalità di prenotazione. Oggi sopralluogo nella location e riunione online con Asur e Regione

Lo screening di massa su base volontaria per intercettare gli asintomatici con Coronavirus partirà il 18 dicembre nelle città capoluogo. A Macerata la location scelta è il Centro fiere di Villa Potenza. A comunicarlo il sindaco Sandro Parcaroli e il consigliere delegato alla Sanità, Giordano Ripa.

Questa mattina si è svolto un sopralluogo nei locali del centro fiere di Villa Potenza, scelti come sede logistica, con i dirigenti del Comune di Macerata e i rappresentati delegati dell’Asur e dell’Area vasta 3, per pianificare le procedure necessarie. Inoltre, sempre oggi, si è tenuta una video conferenza con il sindaci dell’Area vasta 3 alla presenza dell’assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini e della direttrice dell’Asur Marche Nadia Storti per definire le modalità operative per effettuare lo screening di massa nei comuni dell’Area vasta 3 ed è stato confermato che si partirà dalle città capoluogo di provincia.

«Dal lato logistico al momento non emergono particolari difficoltà in quanto l’area scelta risulta di dimensioni idonee ad accogliere numeri considerevoli di persone – spiega il Comune -. Proseguiranno i contatti tra Comune e la dirigenza Asur per avere un numero adeguato di postazioni sanitarie dove si eseguiranno i test al fine di testare il maggior numero di persone.»

Il periodo in cui ci si potrà sottoporre al test è dal 18 al 23 dicembre con orario continuato dalle 8 alle 20, compreso prefestivo e festivo. Nei prossimi giorni verranno comunicati ulteriori dettagli su come accedere per effettuare il test.