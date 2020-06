L'AMMINISTRAZIONE contro la scelta di unire le classi del quarto anno al Filelfo: «I ragazzi ed i loro genitori stiano pur tranquilli che non molleremo di un centimetro»

«Non lasceremo niente di intentato per far e sanare la situazione dai massimi gradi competenti del governo». Sono le parole dell’amministrazione comunale di Tolentino, che intende mantenere per l’anno scolastico in corso le due sezioni del quarto anno del liceo classico al Filelfo, e chiede che «l’Ufficio scolastico regionale ritorni sui suoi passi e non proceda all’accorpamento di tutti gli studenti in un’unica classe mediante la soppressione di una delle due sezione così come comunicato nei giorni scorsi». Una battaglia quella dell’amministrazione comunale che va di pari passo con quella intrapresa dal dirigente scolastico dell’Iss Filelfo. «L’accorpamento – precisano con forza il sindaco Giuseppe Pezzanesi e l’assessore alla Cultura Silvia Tatò – va contro qualsiasi norma vigente di carattere legale ed etico, in quanto i ragazzi del prestigioso Filelfo, oltre a stare “eroicamente” nell’attuale struttura che non può essere chiamata scuola in quanto emergenziale, sono nel cratere sismico ed in più in una delle classi che si vorrebbe accorpare vi è la presenza di un portatore di handicap e gli spazi che si verrebbero a creare contrasterebbero nettamente con quelli che invece prevede la normativa in questi casi. Faremo a tal proposito – concludono il sindaco e l’assessore – domani in giunta, un documento di netta contrarietà a quanto disposto dal responsabile scolastico regionale e la invieremo tra gli altri a al prefetto, al presidente della Regione Marche Ceriscioli, al Ministro di competenza. I ragazzi ed i loro genitori stiano pur tranquilli che non molleremo di un centimetro».