SOLIDARIETA' - Il club ha consegnato mascherine, tute, occhiali protettivi a diverse strutture e anche ai vigili urbani di Treia e alla protezione civile di Tolentino. Proseguono i convegni online, tra gli ospiti Francesco Massi, che ha raccontato la sua lotta col Coronavirus

Videoconferenze e donazioni, il Rotary di Tolentino prosegue con la sua attività. Da una lato sono proseguite le donazioni del club tolentinate, presieduto da Carla Passacantando, per aiutare nell’emergenza Covid. Nei giorni scorsi sono state consegnate mascherine ffp2, quindi ad alta protezione, al presidente del comitato di Tolentino della Croce rossa, Monica Scalzini, e saturimetri e visiere ai medici di Treia. Mascherine ffp2 sono state donate anche ai vigili urbani di Treia e agli operatori della casa riposo di Treia, ai responsabili dell’Azienda servizi alla persona Civica assistenza Tolentino, ex casa di riposo, alla Protezione civile di Tolentino per far fronte all’emergenza ai container dove vivono coloro che hanno perso la casa in seguito al sisma del 2016.

In precedenza al Punto di primo intervento dell’ospedale di Tolentino sono stati consegnati sfigmomanometri, tute monouso agli operatori della Casa di riposo comunale di Treia e occhiali protettivi. Quest’ultima consegna è stata fatta alla Protezione civile comunale di Treia che ha poi recapitato il materiale alla Casa di riposo. Nei prossimi giorni seguiranno, sempre da parte del Rotary di Tolentino, altre consegne. Il club ha contribuito alla raccolta fondi avviata dal Rotary Distretto 2090 che comprende le regioni Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, ma sta lavorando per altri service. Il Rotary Tolentino in questi due mesi di lockdown è andato avanti e ha continuato ad organizzare eventi in videoconferenza. L’ultimo incontro risale a qualche sera fa sul tema “Coronavirus tra mistero e futuro”. E’ intervenuto in veste di relatore l’ex consigliere regionale di Tolentino, Francesco Massi Gentiloni Silveri, che aveva accusato i sintomi da coronavirus ai primi di marzo. Ha raccontato la sua battaglia lunga 41 giorni per sconfiggere il virus. «La mancanza di complicazioni respiratorie è stata una vera fortuna – ha detto – ma tanta è stata la paura». Sono poi intervenuti i diversi medici rotariani per raccontare le loro esperienze e le terapie da poter attuare per attenuare il virus e l’importanza del vaccino. Erano in collegamento anche il governatore incoming Rossella Piccirilli e il governatore eletto Gioacchino Minelli. Il Rotary Tolentino, inoltre, l’altro pomeriggio ha partecipato all’interclub multidistrettuale con oltre 120 club italiani sul tema “La mafia ai tempi del covid-19”. E l’altra sera su invito del Rotary Milano Digital il Rotary di Tolentino ha preso parte all’incontro su zoom con il presidente internazionale del Rotary Mark Daniel Maloney.