CAMERINO - Appuntamento il 13 febbraio per raccontare bellezza ed eccellenze della Regione

Marche in mostra fa tappa a Camerino: appuntamento il 13 febbraio alle 16 nell’auditorium Benedetto XIII. Sul palco anche lo chef Mauro Uliassi. L’iniziativa prodotta dalla Peaktime srl, si articola in 10 serate che si svolgeranno in altrettanti teatri marchigiani per evidenziare le bellezze e le eccellenze delle Marche. Saliranno sul palco imprenditori, musicisti, sportivi e ospiti vip, che racconteranno le bellezze del territorio dal loro punto di vista, con la finalità di promuovere ed esaltare le “eccellenze” presenti nella Regione. Ospiti d’eccezione lo chef Mauro Uliassi e il Doppiatore marchigiano. Tanti ingredienti per un pomeriggio da non perdere tra gag e tantissime curiosità. Saranno presenti anche rappresentanti dell’Università di Camerino, gli amministratori di Camerino e dei Comuni di Castelraimondo e Sarnano, e amministratori regionali.