Il 21 febbraio alle 10 nei locali del centro per l’impiego di Tolentino l’azienda Your Friends Animazione, in collaborazione con la rete Eures, terrà una presentazione e contestuale selezione di animatori turistici, anche senza esperienza, da inserire in strutture in Italia per la stagione estiva 2020. Gli interessati potranno presentarsi in tale giorno, previa conferma telefonica ai numeri: 0733955406–0733955425.

Confindustria Macerata ricerca per azienda metalmeccanica/edile un/a Project manager (cod. annuncio Conf 203), preferibilmente con esperienza minima. Si occuperà della gestione del cliente (dalla fase di rilievo in cantiere sino al completamento del progetto, compreso il collaudo dell’ opera e il coordinamento delle squadre). Si richiede laurea in ingegneria civile/edile, competenze in acustica e trasmittanza termica, conoscenza base della lingua inglese, disponibilità a trasferte. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il Cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità’ alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Azienda produzione alimenti cerca un’addetta gestione ordini, spedizioni, confezionamento, magazzini, vendite al pubblico. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11187

Impresa edile cerca un manovale esperto. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 11186

Azienda impiantistica cerca un manutentore di impianti depurazione acque con sede di lavoro in Provincia di Bolzano (Rif.: 11185); un tecnico di laboratorio con diploma/laurea in chimica e una addetta alla sicurezza sul lavoro con diploma di geometra e/o laurea in ingegneria con sede di lavoro a Tolentino (Rif.: 11148).

Azienda settore impiantistica cerca un/a ragioniere/a esperto/a. sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 11184

Azienda metalmeccanica cerca: un carrellista in possesso del patentino con età max 35 anni (Rif.: 11183) e un perito meccanico e/o elettronico disponibile su turni con età max 35 anni (Rif.: 11161). Sede di lavoro: Tolentino.

Supermercato cerca un macellaio esperto. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 11181

Azienda settore commercio cerca un apprendista magazziniere con patentino per il muletto. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 11180

Ristorante cerca un’inserviente di cucina nel fine settimana. Sede di lavoro: San Severino Marche. Rif.: 11179

Azienda settore commercio cerca un apprendista magazziniere preferibile con diploma di perito tecnico. Sede di lavoro: alto maceratese. Rif.: 11178

Calzaturificio cerca un’orlatrice di tomaie esperta. Sede di lavoro: zona Macerata. Rif.: 11177

Bar cerca un/a barista disponibile al trasferimento all’estero. Sede di lavoro: Repubblica di Irlanda. Rif.: 11176

Impresa edile cerca un muratore esperto/qualificato. Sede di lavoro: Loro Piceno. Rif.: 11175

Queste le offerte di tirocini:

Azienda produzione beni di lusso cerca addetti/e alla produzione con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Ristorante cerca un/a aiuto cuoco/a con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Centro estetico cerca un’estetista qualificata part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: Urbisaglia.

Azienda settore arredamenti cerca un/a ragioniere/a part time con età max 29 anni. Sede di lavoro: Caldarola.

Officina cerca un gommista anche prima esperienza. Sede di lavoro: Matelica.

Azienda settore commercio cerca un magazziniere con età max 28 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Studio commerciale cerca un/a ragioniere/a. sede di lavoro: Civitannova Marche.

Azienda settore confezioni cerca un’addetta di laboratorio e al riammaglio. Sede di lavoro: Macerata.

Azienda settore commercio cerca una segretaria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Pollenza.

Studio commerciale cerca un/a laureato/a in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Esanatoglia.

Impresa edile cerca un cartongessista con età max 29 anni. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore terziario cerca un/a ragioniere/a con laurea in economia e/o con altra laurea e diploma di ragioneria. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore servizi cerca un/a receptionist con buon inglese e età max 28 anni. Sede di lavoro: Fabriano.

Studio tecnico cerca un disegnatore meccanico con età max 29 anni. Sede di lavoro: zona Matelica.

Parrucchieria cerca un’addetta all’accoglienza e segreteria con età max 28 anni. Sede di lavoro: Matelica.