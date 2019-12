MORROVALLE - La Galizio Torresi ha deciso di versare ai propri impiegati un doppio riconoscimento in denaro

Premi ai dipendenti in occasione dei 40 anni dell’azienda. La Galizio Torresi srl di Morrovalle ha definito con la Filctem-Cgil di Macerata e Femca Cisl Marche per il versamento a favore dei propri dipendenti di due premi aziendali di pari importo, 250 euro netti l’uno. La Galizio Torresi, che quest’anno compie 40 anni di attività, da piccola attività familiare si è trasformata nel tempo in una realtà industriale del territorio marchigiano in continua ascesa. Oggi conta quasi cento dipendenti, ed ha una forte vocazione all’artigianalità dei suoi prodotti. Oltre al marchio Galizio Torresi dal 2010 produce e commercializza anche il marchio Brimarts. «In una situazione globale complessa, solo investendo in tecnologie, know how, sinergie e dando importanza oltre ai numeri anche e soprattutto alle persone ha potuto garantire la crescita e la longevità di un’eccellente esperienza manifatturiera nel settore della moda», dice l’amministratore Luca Avallone. Il primo premio ai dipendenti viene riconosciuto per il quarantesimo dell’esistenza del marchio di vendita, Galizio Torresi, brand affermato in Italia ma soprattutto in Europa, nel settore della calzatura da uomo di qualità. Il secondo, come Welfare, di riconoscimento ai collaboratori per gli importanti risultati ottenuti nell’anno in corso, che hanno consentito all’azienda di consolidare la propria posizione su tutti i mercati forniti.