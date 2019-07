SERRAVALLE - L’1, 2 e 3 agosto la 17esima edizione incentrata sul tema dell’amicizia. La presentazione firmata dal regista marchigiano Damiano Giacomelli

Conto alla rovescia per il Montelago Celtic Festival l’1, 2 e 3 agosto a Taverne di Serravalle di Chienti. Con l’invocazioane “Radunatevi, spiriti della terra: è giunta l’ora!” ci si prepara ad entrare nel mondo fantastico della Terra di Mezzo, la città fatata che prende vita sull’altopiano. Risuona la sveglia, rintocchi ancestrali: il richiamo della natura celebra lo spirito comunitario di una festa capace di canalizzare 15/20mila partecipanti da tutta Europa. A questa grande famiglia, che a ogni edizione si allarga, è dedicato il trailer 2019, come la vox populi di quest’anno incentrata sul tema dell’amicizia. Aria, acqua, terra e fuoco: straordinarie creature si ridestano dal torpore. È l’ora del risveglio, della rinascita, è tempo di una nuova avventura per il popolo di Montelago, riunito ai piedi della monumentale arpa. Atmosfere fantasy, 151 secondi evocativi per invitare all’evento più emozionante dell’estate. Montelago non ha bisogno di didascalie per essere raccontato. Chi va per la prima volta tornerà. Perché a Montelago, finalmente, si può essere se stessi.

Firmato dal regista marchigiano Damiano Giacomelli, realizzato da Officine Mattòli Produzioni e prodotto da La Catasta, in collaborazione con Il Mastio e con i Comuni di Serravalle di Chienti e Pioraco, il trailer dà ufficialmente inizio al count down della 17esima edizione del Folk festival of the Appennines, per vivere tre giorni di pace, condivisione e libertà, immersi nella natura, lontani dalla routine e dalle ammorbanti città, tra musica, spettacoli, sport, attività all’aria aperta e tanto altro ancora. Montelago Celtic Festival è un evento firmato La Catasta e organizzato in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Macerata, Comune di Serravalle di Chienti, Cosmari, Contram, Università di Camerino, Protezione Civile e con il patrocinio di Federazione Italiana Rugby, Legambiente e Scuola Holden per il Montelago Storytelling. Attori: Cecilia Menghini, Paolo Marozzi, Rachele Stazi, Compagnia d’Armi Fortebraccio Veregrense, Compagnia della Zandella; regia e montaggio: Damiano Giacomelli; costumi e trucco: Angelica Gubinelli (AngieArt); musica: Martyn Bennett “Blackbird”, dall’album Grit.

Info: www.montelagocelticfestival.it

Prevendita biglietti: www.montelagocelticfestival.it/it/biglietti/