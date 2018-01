POLITICHE 2018 - Piazzati i fedelissimi del segretario regionale e presidente della Provincia Pettinari. Il sindaco della città ducale commenta la sua assenza nelle liste: «Non mi interessava una candidatura in un proporzionale sapendo di poter influenzare nomi positivi per il territorio. Chi vota dovrà tenere conto delle zone terremotate»

È Rosalba Ubaldi, vicesindaco di Porto Recanati, la capolista per Marche sud del raggruppamento Udc e Noi con l’Italia. Nel gruppo che corre insieme a Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Idea c’è anche un altro maceratese: Leonardo Lippi, ex assessore provinciale che compare nel listino proporzionale per il Senato. Dunque il presidente della Proivincia e segretario regionale Udc Antonio Pettinari ha piazzato i suoi fedelissimi. Fuori dai giochi Gianluca Pasqui, sindaco di Camerino, che era dato papabile con Idea per il collegio uninominale Macerata-Ancona, assegnato invece alla Lega. Le liste complete sarebbero state consegnate poco fa, agli sgoccioli della scadenza.

«Avevo accettato un’eventuale candidatura all’uninominale per la Camera – spiega a Cm Gianluca Pasqui – perché mi sentivo di poter garantire un parlamentare di maggioranza al territorio colpito dal sisma. Ma il collegio è della Lega e io non me la sentivo di accettare una candidatura “tanto per” in un proporzionale, sapendo di poter influenzare altre candidature positive per la mia terra (non fa nomi ma il riferimento è a Flavio Corradini e a Giuliano Pazzaglini, ndr). Sarà importante per il nostro territorio votare rappresentanti che ci possano garantire. Secondo me chi andrà a votare dei nostri dovrà tenere conto delle zone terremotate».

(Fe. Nar.)