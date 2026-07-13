Visita inaspettata al festival Los Passo: tra gli ospiti il principe Emanuele Filiberto di Savoia. Venerdì il discendente di casa Savoia si è presentato alla manifestazione di Passo di Treia. Era nelle Marche in occasione di un gran gala di beneficenza a sostegno dell’Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell’Esercito. La sua presenza è stata accolta con entusiasmo dal pubblico, che ha avuto modo di incontrarlo e immortalare il momento con fotografie e ricordi.

Il principe è stata la sorpresa della serata inaugurale. Dopo il successo delle prime due edizioni, il Los Passo Festival conferma la propria crescita e chiude la terza edizione con un bilancio da protagonista. Dal 10 al 12 luglio il Campo Sportivo “Giovanni Compagnoni” di Passo Treia si è trasformato in un grande spazio di aggregazione, richiamando un pubblico numeroso e variegato per tre giornate all’insegna di musica, sport, divertimento e convivialità. Un’edizione che ha segnato anche un ulteriore salto di qualità per la manifestazione organizzata dall’Associazione Passo dopo Passo, capace di ampliare la propria proposta e coinvolgere fasce diverse di pubblico, grazie a un programma che ha unito spettacolo, attività sportive e momenti di condivisione.

Grande protagonista, come da tradizione, è stata la musica. La serata di apertura ha visto alternarsi sul palco artisti della scena locale e nazionale, con la performance di Andrea Mattioli, tra i nomi più apprezzati del panorama house e techno italiano.

Il sabato il Los Passo Festival ha invece raggiunto una dimensione internazionale grazie all’atteso spettacolo dei Marnik. Il duo italiano, presente nella DJ Mag Top 100 e autore di brani da centinaia di milioni di ascolti, ha fatto ballare il pubblico con uno show di grande impatto, portando a Passo Treia l’energia che lo ha reso protagonista sui palchi più prestigiosi, tra cui quello di Tomorrowland. A completare la performance le coreografie di Evolution Art Dance.

Il gran finale di domenica è stato affidato ai Notti Indie, appuntamento ormai consolidato e tra i più attesi dal pubblico del festival. A chiudere la manifestazione sono stati Francesco Luv e Marco Cocchi, un binomio sempre più apprezzato nei dancefloor italiani: il dj set di Francesco Luv e la conduzione di Marco Cocchi hanno regalato una serata ricca di energia e partecipazione. Sul palco anche i ballerini di Alchemy Dance Studio, protagonisti di spettacolari coreografie.

Accanto alla musica, grande spazio è stato dedicato allo sport e alle attività aperte a tutte le età. I motori hanno acceso il festival con le auto da drift del Team GT Drift e il motocross del Moto Club Amatori Fuori Strada. Spazio anche alla scherma con la ASD Macerata Scherma, che ha permesso a grandi e piccoli di provare il fioretto insieme a Carola Cicconetti, già campionessa del mondo a squadre negli anni ’80.

Il programma sportivo si è completato con il tiro con l’arco degli Arcieri Storici di Turma Lyncis e con l’energia dell’Acroyoga, contribuendo a rendere ancora più ricca l’offerta della manifestazione. Tra i momenti più suggestivi dell’intero weekend anche il volo in mongolfiera al tramonto di sabato, che ha regalato ai partecipanti una prospettiva unica sui colli treiesi.

Al termine della manifestazione il presidente dell’Associazione Passo dopo Passo, Edoardo Teloni, ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto: «Siamo molto soddisfatti di quanto realizzato in questi tre giorni. La grande partecipazione dimostra che un programma variegato e di qualità può davvero fare la differenza. Quest’anno ci eravamo posti l’obiettivo di allargare i nostri orizzonti: avevamo qualche timore, ma quando si cresce è normale affrontare nuove sfide».

Teloni ha poi voluto ringraziare «tutti i membri del direttivo, lo staff, i volontari, i ragazzi impegnati negli allestimenti e nella preparazione degli impianti, così come tutto il personale della cucina, autentico motore della festa», oltre a Euphoria Eventi – Azure Club, partner per il secondo anno consecutivo, agli sponsor, all’amministrazione comunale e a tutte le persone che hanno partecipato. «Credo che quest’anno il salto di qualità sia stato evidente», ha concluso il presidente.

La terza edizione del Los Passo Festival conferma così il ruolo della manifestazione come appuntamento capace di unire musica, sport, intrattenimento, valorizzazione del territorio e associazionismo giovanile, consolidando il percorso dell’Associazione Passo dopo Passo tra le realtà più dinamiche del territorio.