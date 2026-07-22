Controllato a Civitanova, aveva la carta d’identità senza il microchip: denunciato un 36enne. In azione la polizia insieme alla polizia locale per contrastare l’abusivismo, il degrado urbano, lo spaccio e le rapine.

Ieri pomeriggio l’operazione ha riguardato Civitanova dove è stato denunciato un 36enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine, per aver presentato la carta d’identità senza microchip.

L’uomo è stato accompagnato al Commissariato per il fotosegnalamento e gli approfondimenti.

La polizia locale ha ispezionato un’attività di vendita al dettaglio di frutta e verdura gestita da stranieri. E’ scattata la sanzione di 3.500 euro. In totale sono state controllate 105 persone, 33 erano già noti alle forze dell’ordine. Controllati anche 44 veicoli.

Intorno alle 15,40 il servizio è stato sospeso per il temporale che ha colpito Civitanova. Gli agenti, insieme alle polizia locale, hanno operato per la gestione della viabilità, rimuovendo detriti ingombranti dalle carreggiate per consentire il transito dei veicoli di soccorso e rispondendo alle numerose richieste pervenute al Numero unico di emergenza (Nue 112).

Hanno partecipato all’operazione la Squadra mobile della questura di Macerata, il commissariato di Civitanova, il Reparto prevenzione crimine della polizia di Perugia, i carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia locale di Civitanova.