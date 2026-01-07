Torna a parlare di Marche e alle Marche Matteo Ricci. L’europarlamentare dem e candidato del centrosinistra alle ultime elezioni regionali ha riunito stamattina ad Ancona i rappresentanti dell’opposizione per fare un bilancio dei primi mesi del secondo governo Acquaroli.

«Ho aspettato tre mesi prima di dare dei giudizi per verificare la partenza di questa nuova legislatura che è stata deludente, purtroppo continuiamo a galleggiare nella mediocrità, senza nessuno slancio e con una sottovalutazione grave della situazione economica – afferma Ricci, affiancato dai consiglieri regionali di opposizione (e alla sua destra appare non casuale la presenza di Antonio Mastrovincenzo, prima espulso e poi riaccolto a furor di popolo nel partito – senza Pnrr l’Italia (e le Marche, a maggior ragione) sarebbe in recessione e non c’è nessuna spinta per l’economia marchigiana, così come non c’è sugli investimenti o sull’innovazione dove noi avevamo proposto un polo per l’applicazione dell’intelligenza artificiale alla manifattura, non c’è un progetto per aiutare le imprese ad esportare visti i dazi».

C’è solo la risposta della Zes, secondo Ricci. «Un provvedimento che quindi dimostra che siamo in crisi economica, ma è parziale perché la metà dei comuni marchigiani non vi ha accesso – continua l’europarlamentare – viene sottovalutata anche la situazione sanitaria, non c’è stata alcuna battaglia per ottenere più risorse (anzi ne abbiamo di meno) e una risposta per la sanità pubblica. Continuano i problemi sulle liste d’attesa e sulla mobilità passiva. Un primo bilancio deludente di questa nuova legislatura. La squadra che abbiamo costruito non è finita il giorno delle elezioni anzi il contrario, faremo un’opposizione costruttiva con delle controproposte e al tempo stesso vogliamo dare una mano al nostro Paese per realizzare un’alternativa di Governo, perché la prossima scadenza elettorale sono le elezioni politiche».