Fermato con 13 chili di marijuana caricati sull’auto: finisce in manette un pensionato di 66 anni. Operazione della Guardia di finanza di Civitanova a Tolentino. I militari delle Fiamme gialle ieri hanno fermato un uomo di Morrovalle. A bordo della vettura portava un borsone. Dentro c’era la droga. Dopo l’arresto è stato portato in carcere a Montacuto.

Erano divisi in 12 involucri, ognuno da circa un chilo e sistemati all’interno di un borsone caricato sull’auto che stava guidando. I finanzieri della Compagnia di Civitanova hanno trovato così confezionata la marijuana che era sulla vettura guidata da un morrovallese di 66 anni, incensurato.

In tutto dentro al borsone c’erano 13 chili di droga. Ieri il controllo, poi i militari hanno deciso di proseguire con una perquisizione a casa dell’uomo a Morrovalle. Lì sono stati trovati 2.500 euro. I soldi sono ritenuti provento di spaccio. I militari, alla luce di quanto è stato trovato a bordo dell’auto, sentito il magistrato di turno Enrico Riccioni, hanno arrestato l’uomo e lo hanno portato nel carcere di Montacuto, ad Ancona. L’arrestato, un uomo che non ha precedenti, è assistito dall’avvocato Pietro Siciliano. La convalida dell’arresto si svolgerà lunedì mattina con un videocollegamento dal carcere.

(Redazione Cm)