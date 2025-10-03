Legalità, educazione e dignità sono i temi al centro dell’incontro con don Luigi Ciotti. L’appuntamento è organizzato dalla consulta delle Aggregazioni laicali dell’arcidiocesi di Fermo, insieme al comune di Morrovalle. L’incontro, dal titolo “Il coraggio di avere coraggio”, si svolgerà il 24 ottobre, alle 21,15, all’auditorium San Francesco a Morrovalle.

Don Ciotti, che lo scorso 10 settembre ha compiuto ottant’anni, continua a girare l’Italia e a incontrare persone, soprattutto giovani, per diffondere il suo messaggio di speranza e di responsabilità di fronte alle dinamiche della società contemporanea: «La legalità a volte rischia di essere una parola astratta. Abbiamo bisogno che “legalità” diventi una parola di vita».

È questo l’obiettivo della proposta che il fondatore di Libera trasmette da anni e che lo ha fatto diventare bersaglio delle mafie. Secondo il sacerdote la mafia si combatte a livello di mentalità, con uno stile nuovo, con la diffusione di una cultura.