Un camion ha preso fuoco durante la mattina nel tratto di A14 tra Grottammare e Pedaso. L’incendio si è verificato all’interno della galleria “San Basso”, ed ha causato la chiusura dell’autostrada in entrambe le direzioni.

Sul posto sono subito intervenuti i mezzi di soccorso, coi vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme. All’interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato in entrambe le direzioni di marcia, con code di oltre tre chilometri.

La strada è stata riaperta poco dopo le 14 al termine delle operazioni di spegnimento del veicolo precedentemente in fiamme all’altezza del km 295,8 all’interno della Galleria San Basso.

La conclusione delle attività di messa in sicurezza ha consentito la riapertura del tratto compreso tra Pedaso e Grottammare, in direzione Pescara. e anche quello verso Ancona (questo intorno alle 16). La società autostrade segnala che ci sono 5 chilometri di coda in direzione Pescara e otto chilometri in direzione Ancona.

Per chi va verso Pescara è si consigliato di uscire a Fermo, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Grottammare. Invece, per chi va ad Ancona, è consigliato di uscire a Giulianova, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso.