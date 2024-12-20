Raccolta del farmaco a Civitanova

Sabato 21 dicembre, dalle 8 alle 20 nella farmacia Angelini di Civitanova i volontari del Rotaract La Marca organizzano la raccolta farmaceutica territoriale, un’iniziativa che invita tutti coloro che possono a donare un farmaco che sarà devoluto alla Caritas cittadina.

Organizzata dal Rotaract La Marca in collaborazione con la Protezione civile, l’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere farmaci da distribuzione alle persone in difficoltà.

«Un’opportunità per fare un gesto semplice ma significativo come donare un farmaco – sottolinea Francesco Frattaruolo del Rotaract – ogni contributo, grande o piccolo che sia, può fare una grande differenza per chi vive in condizioni di vulnerabilità. La solidarietà della comunità è fondamentale per sostenere chi ha bisogno di supporto, e la raccolta rappresenta un’occasione per dimostrare quanto la generosità possa avere un impatto concreto».

La Raccolta Farmaceutica si inserisce in un più ampio programma di attività di servizio sociale che il Rotaract La Marca promuove da anni, con l’intento di favorire il coinvolgimento attivo dei cittadini in iniziative di supporto e aiuto reciproco.