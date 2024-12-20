Ventotto nuovi volontari per la Croce verde di Civitanova. Si è concluso ieri con la consegna degli attestati di partecipazione il 98° corso di primo soccorso organizzato dall’Associazione. Ieri, in occasione di una cerimonia ufficiale, sono stati consegnati gli attestati di partecipazione ai corsisti che hanno brillantemente superato l’esame finale, pronti ora a entrare a far parte delle squadre operative della Croce Verde.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla Dottoressa Orietta Luciani, responsabile della formazione, e a tutto il gruppo dei volontari formatori. Grazie alla loro dedizione, competenza e impegno costante, i nuovi aspiranti volontari hanno potuto affrontare con successo il percorso formativo di due mesi, acquisendo le competenze fondamentali per svolgere un ruolo cruciale nell’ambito del primo soccorso.

Tra i partecipanti che hanno superato l’esame finale ci sono: Valerio Aliberti, Lucia Antonini, Marcello Balboni, Fitim Boduri, Nicolò Boncori, Chiara Cognigni, Vanessa Cucco, Marta Ercoli, Benedetta Ferroni, Mayra Alessandra Fioretti, Stefano Giammaria, Alessandra Giancaspro, Delowar Hossain, Maria Camila Iaccarino Fiascone, Rafea Imran, Luca Maccioni, Alfio Marinsaldi, Fabrizio Marinsaldi, Ibn Fadel Moshin, Pietro Pandolfi, Alice Patrizi, Barbara Perticarini, Oriana Pezzola, Ilenia Prezioso, Farid Sidki, Ilaria Susino, Susan Taifi, Elena Viola Zefferini.

A ciascuno di loro, il consiglio direttivo, i volontari e i dipendenti dell’associazione hanno rivolto un caloroso benvenuto nella grande famiglia della Croce Verde. «Questi nuovi volontari rappresentano un fondamentale rinforzo per l’organizzazione – dicono dall’associazione – contribuendo con entusiasmo e impegno alla missione di servizio alla comunità. La conclusione del corso e l’ingresso di nuovi volontari sono momenti di grande rilevanza per l’Associazione, che continua a promuovere la formazione e il volontariato come strumenti essenziali per garantire un supporto efficace e tempestivo in situazioni di emergenza. Con l’augurio di un percorso ricco di soddisfazioni, la Croce Verde rinnova il proprio impegno a lavorare fianco a fianco con tutti i suoi volontari, nuovi ed esperti, per il bene della collettività».