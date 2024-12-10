Teatro per il sociale,
Gruppo sportivo Fontespina
dedica il Natale all’Anthropos

CIVITANOVA - In scena venerdì 13 dicembre al teatro Annibal Caro la commedia dialettale "Scene de strada … de famija … e de candina!" per sostenere la disabilità attraverso l'arte

- caricamento letture

teatro-dialettale-2-650x395

Il teatro aiuta il sociale. Gruppo sportivo Fontespina presenta lo spettacolo di Natale dedicato all’Anthropos. Venerdì 13 dicembre al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta (dalle 21.15) andrà in scena un divertente spettacolo organizzato dal laboratorio teatrale del Gruppo Sportivo Fontespina. 

teatro-dialettale-1-650x433

La rappresentazione è stata ideata per destinare i proventi dell’iniziativa alla locale associazione Anthropos, che da molti anni opera sul territorio e che ha saputo coniugare il mondo della disabilità con quello della pratica sportiva. Un connubio, quello tra teatro dialettale e volontariato, già più volte sperimentato con successo e che, indirizzato ai sostenitori e agli spettatori, può essere sintetizzato in un semplice concetto: aiutateci ad aiutare chi aiuta. La commedia dialettale, dal titolo “Scene de strada … de famija … e de candina!”, scritta dai fratelli Diego e Flavio Rogani, verrà rappresentata dalla compagnia teatrale “Un vrango de matti” con le attrici Emilia Bacaro, Paola Cosimi, Speranza Di Lorenzo, Nadia Funghini, Michela Morgoni, e gli attori Pierluigi Connestà, Mauro De Luca, Alberto Emili, Alessandro Giannazzi, Giorgio Gobbi, Luigi Petrocchi, Diego Rogani e Flavio Rogani. Per i biglietti rimasti ancora a disposizione è possibile contattare i numeri 334-8982353 (Giuseppe), 329-2008257 (Diego) o 333-4746344 (Speranza) oppure recarsi alla biglietteria dei Teatri.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X