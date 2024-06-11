L’esercito degli eletti in tutti i Comuni

di Marco Pagliariccio

Con gli scrutini di ieri, si sono andati delineando 36 dei 37 nuovi consigli comunali (resta il punto interrogativo solo su Recanati, visto il ballottaggio del 23 e 24 giugno prossimi). Un esercito di centinaia di eletti e di altrettanti delusi, con sorprese e curiosità praticamente ad ogni angolo.

Il recordman di preferenze tra i candidati consiglieri che hanno corso nella tornata elettorale del weekend appena passato è il vicepresidente della Regione Filippo Saltamartini (Lega), che nella sua Cingoli ha trainato il sindaco uscente Michele Vittori alla riconferma con ben 709 voti personali. Alle sue spalle due assessori uscenti matelicesi: Graziano Falzetti e Rosanna Procaccini, che hanno contribuito al successo di Denis Cingolani rispettivamente con 567 e 562 preferenze. Sopra la ragguardevole quota 500 si sono attestati anche Andrea Mozzoni (FdI)a Treia (537 preferenze che però non sono bastate per spingere l’ex commissario sisma Piero Farabollini contro Franco Capponi) e i cingolani, colleghi di lista di Saltamartini, Cristiana Nardi (516) e Pamela Gigli (506).

Al contrario, poi, c’è chi ha sfruttato l’occasione di essersi candidato in Comuni con una sola lista in corsa per entrare in consiglio senza colpo ferire. E’ il caso di Cristiana Simoncini a Poggio San Vicino e Cristina Di Camillo a Serravalle, entrambe elette pur senza aver raccolto nessuna preferenza. Non hanno nemmeno voluto recarsi alle urne e votarsi: rettitudine ammirevole, non c’è che dire.

Non manca, infine, qualche escluso eccellente. A Potenza Picena finisce addirittura settimo nella lista dem il segretario cittadino Stefano Dall’Aglio, a Matelica nella lista del neo sindaco Denis Cingolani ancora più sorprendente il mancato ingresso in consiglio di Paola Giorgi, attrice ed ex assessore regionale ai tempi della giunta Spacca, mentre a Montecosaro la debacle di Mikol Torresi costa un posto in consiglio all’ex segretaria provinciale del Pd Paola Castricini, che pure è stata la più votata della sua lista.

Curiosità da Visso, finito sotto la ribalta dei riflettori nazionali dopo l’elezione a sindaca dell’ex presidente della Roma Rosella Sensi: non sarà l’unica Sensi in consiglio comunale, visto che sugli scranni dell’opposizione troverà di nuovo posto anche Filippo Sensi, eletto in quota Insieme per Visso insieme al candidato sindaco ed ex senatore Giuliano Pazzaglini e al primo cittadino uscente Gian Luigi Spiganti Maurizi.

Il record per il Comune più veloce a indire la prima seduta del nuovo consiglio comunale va invece a Montelupone, dove la prima assise civica, quella nella quale verrà annunciata anche la nuova giunta, è in programma già per lunedì prossimo. Tutto facile per il sindaco uscente Rolando Pecora che – come in altri 7 Comuni maceratesi – non aveva sfidanti.

Di seguito tutti gli eletti Comune per Comune.

POTENZA PICENA

Maggioranza (sindaco Noemi Tartabini, 10 eletti)

Il centrodestra con Tartabini sindaco – Eletti (6) Palmiero Salvatore 239, Mara Barbaresi 205, Mirco Braconi 171, Luca Strovegli 168, Michele Galluzzo 118, Simone Pantanetti 105; non eletti Raffaella Spettoli 98, Veronica Fortuna 91, Attilio Minoliti 55, Sonia Pace 53, Matteo Cattivera 52, Chiara Tomassini 44, Johnny Giustozzi 39, Fabio Angeloro 34, Flavio Carota 18, Laura Maria D’Onofrio 8.

La città per Tartabini sindaco – Eletti (2) Giuseppe Castagna 330, Catia Mei 306; non eletti Antimo Flagiello 138, Luisa Isidori 124, Miriam Capasso 98, Ivan Pepa 95, Manila Pisani 74, Luca Stefanelli 71, Daniele Campeol 64, Paolo Gattafoni 60, Stefano Ciminari 45, Claudia Giampaoli 37, Rita Paccamiccio 32, Alberto Paniconi 15, Guido Grandinetti 14, Luciano De Luca 13.

Avanti insieme con Tartabini Sindaco – Eletti (2): Margherita Fermani 223, Giulio Casciotti 209; non eletti Nicolas Sampaolo 114, Sara Mazzoni 110, Gianluca Margaritini 88, Giovanni Principi 85, Lara Virgili 69, Antonio Cicaniglia 47, Gerry Gotroné 44, Marco Torregiani 44, Matteo Carbone 42, Matilde Pierucci 28, Patrizia Grandinetti 25, Tiziano Mancini 18, Stefania Giorgi 17, Mirko Giorgietti 15.

Opposizione (6 eletti, di cui uno è il candidato sindaco Mario Morgoni)

Pd – Eletti (3) Tommaso Gaballo 226, Valentina Campugiani 167, Simona Galiè 143; non eletti Fausto Cavalieri 126, Gioia Giannini 121, Laura Agata Carota 103, Stefano Dall’Aglio 94, Ilenia Principi 86, Matteo Zuccaccia 85, Luca Belardinelli 82, Paolo Renzi 70, Enrico Garofolo 62, Chiara Ridolfi 50, Ndiaye Nouhoume 40, Paola Pierantoni 30, Miriamo Rosciani 16.

Comunità ecologia progresso – Eletto (1) Richard Dernowski 183; non eletti Arianna Ciciani 38, Laura Gaita 36, Matilde Sbrollini 36, Stefano Mezzasoma 34, Caterina Cirioni 34, Lorena Giusti 34, Paolo Perogio 28, Laura Sampaolo 26, Camilla Del Prete 19, Sergio Ceccotti 17, Florencia Carla Fioretti 17, Gomar Nida 16, Giuseppe De Rosa 14, Elisa Latini 14, Emanuele Sagripanti 10.

Sentire comune – Eletta (1) Alessandra Perticarà 223; non eletti Primo Galassi 137, Valeria Meriggi 107, Federico Pierleoni 85, Francesca Delfino 68, Antonio Goffredo 63, Gabriella Montecchiari 42, Anna Mercuri 35, Benedetta Morichetti 32, Sara Ciminari 31, Lorenzo Giannini 26, Giorgio Moretti 25, Giacomo Calza 10, Maria Soledad Salinas 8, Gianfranco Pagliaricci 7, Amalia Mattucci Della Lia 6.

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CINGOLI

Centro destra civico (sindaco Michele Vittori) – Eletti (8): Filippo Saltamartini 709, Cristiana Nardi 516, Pamela Gigli 506, Jacopo Coloccioni 329, Monaldo Vignati 299, Luca Giovagnetti 241, Martina Coppari 226, Sabrina Francioni 179; non eletti Fabrizio Tobaldi 171, Sabina Barontini 125, Paola Paciarotti 114, Asia Ricci 93.

Per Cingoli – Eletti (4) il candidato sindaco Alessandro Maccioni, Annamaria Tittarelli 413, Raffaele Consalvi 326, Claudia Spadoni 271; non eletti Albano Cocilova 163, Francesco Ippoliti 152, Massimiliano Tittarelli 139, Floriana Crescimbeni 134, Debora Cirioni 119, Mirko Tobaldi 114, Marco Angelucci 106, Lucia Ciattaglia 63, Giancarlo Rosetti 45.

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MATELICA

Matelica il futuro è adesso (sindaco Denis Cingolani) – Eletti (8): Graziano Falzetti 567, Rosanna Procaccini 562, Barbara Cacciolari 398, Filippo Maria Conti 313, Sauro Falzetti 280, Maria Boccaccini 221, Maurizio Casucci 203, Luigi Sola 192; non eletti Valentina Martellucci 166, Danilo Copponi 137, Paola Giorgi 94, Maria Cristina Mosciatti 78.

Scegliamo Matelica – Eletti (4) il candidato sindaco Marcello Catena, Claudio Marani 190, Alfredo Cegna 168, Corina Rotili 155; non eletti Pietro Valeriani 151, Fabiola Santini 147, Giovanna Pettinelli 141, Federica Mosciatti 102, Diana Stefania Cotor 94, Uccinza Pennesi 86, Massimiliano Boldrini 86, Danilo Cimmino 84, Rodolfo Minerva 75.

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TREIA

Capponi sindaco Treia 2023 (sindaco Franco Capponi): Eletti (8): David Buschittari 476, Roberto D’Ascanio 244, Sabrina Virgili 243, Camilla Palmieri 226, Giorgia Pioli 225, Tommaso Sileoni 195, Luana Moretti 193, Ludovica Medei 184; non eletti Augusto Pellegrini 164, Tullio Rango 161, Cinzia Cecchini 151, Gianni Savi 86.

Un’altra Treia – Eletti (4) il candidato sindaco Piero Farabollini, Andrea Mozzoni 537, Samuele Bartoloni 414, Aurora Pasqualini 312; non eletti Edi Castellani 282, Susanna Mattei 251, Gabriele Soldini 169, Michele Palazzesi 134, Barbara Rossetti 122, Maria Elena Medei 121, Giovanna Matteucci 107, Nicoletta Topa 45, Sandro Luzi 35.

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MONTE SAN GIUSTO

Cittadini sempre (sindaco Andrea Gentili) – Eletti (8): Mauro Spinelli 304, Silvia Polinesi 266, Simona Scopetta 232, Alessandro Canullo 196, Giancarlo Bagazzoli 170, Erica Corradini 132, Gioia Rogani 124, Monica Marzetti 112; non eletti Luca Giulianelli 110, Fabio Grande 105, Laura Strappa 68, Francesco Pepa 37.

Centro destra sangiustese – Eletti (4) la candidata sindaca Elena Pompei, Natascia Andreozzi 160, Riccardo Sardini 140, Catia Rogani 108; non eletti Lorenzo Ciampechini 87, Gabriella Gentilucci 86, Massimiliano Rocchi 80, Mirko Pisacane 79, Sauro Mantovani 69, Ludovica Mazza 53, Giorgia Torresi 53, Monia Raccosta 48 e Claudio Torresi 18.

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MONTECOSARO

Progetto Comune (sindaca Lorella Cardinali) – Eletti (8) Stefania Lufrano 206, Filippo D’Alterio 181, Roberto Marinelli 141, Massimiliano Moretti 113, Alice Romagnoli 95, Luna Polverini 91, Amedeo Giusepponi 90, Marco Cingolani 85; non eletti Francesca Borroni 77, Anastasia Del Monte 52, Marino Sorichetti 44, Stefania Pierangeli 31.

Siamo Montecosaro – Eletti (2) il candidato sindaco Antonio Lazzarini e Giordano Marignani 155; non eletti Michela Melatini 143, Sandro Vallesi 116, Monia Torresi 88, Elisa Rogani 83, Damiano Sagripanti 65, Marco Castignani 58, Matteo Ardito 52, Vittorio Biancucci 40, Francesca Mancia 33, Sonia Malaisi 20, Elena Di Primo 19.

Centro destra unito – Eletta (1) la candidata sindaca Paola Pantanetti; non eletti Romina Pantanetti 154, Ettore Ciabattoni 69, Roberto Castagna 47, Laura Becattini 44, Pio Castignani 38, Albino Mataloni 35, Lucio Scoponi 34, Nerio Ciccola 33, Leonardo Ercoli 22, Veronica Rutigliano 19, Giovanni Apolloni 11, Antonella Galiè 4.

La Montecosaro che vogliamo – Eletto (1) il candidato sindaco Mikol Torretti; non eletti Paola Castricini 91, Laura Ilari 49, Mattia Capezzani 41, Leonella Serrani in Menichelli 40, Riccardo Eusebi 40, Omar Marziali 33, Marcello Giusepponi 25, Emanuele Iacoponi 17, Alessandro Cesanelli 12, Fabrizio Coppari 12, Noemi Sofia Cerasuolo 11, Giorgio Eleuteri 8.

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MONTECASSIANO

Montecassiano cambia (sindaco Leonardo Catena) – Eletti (8): Barbara Vecchi 396, Ilaria Matteucci 303, Cristian Bonfigli 216, Paolo Carnevali 209, Katia Acciarresi 193, Giorgio Pettinari 162, Giampiero Virgili 156, Tristano Grandinetti 146; non eletti Jacopo Carelli 141, Piergiovanni Nardi 119, Alessandro Mazzocca 72, Federica Cappelletti 46.

Obiettivo Comune – Eletti (3) la candidata sindaca Alberta Giustozzi, Ludovico Giaconi 233, Franco Polenta 166; non eletti Jennifer Farabollini 153, Elisa Cingolani 152, Emanuela Mandolini 142, Andrea Lelia 52, Francesco Storani 48, Valentina Compagnucci 44, Giuliana Giaganta 21, Stefano Pancotto 19, Stefania Compagnucci 14, Sabrina Sciapichetti 6.

Giovani di Montecassiano – Eletto (1) il candidato sindaco Enzo Piermarini; non eletti Veronica Crocetti 35, Paride Paolorossi 32, Marco Cartechini 32, Sonia Silvestri 19, Roberto Savoretti 16, Gaetano Tomassoni 13, Meri Cellina 11, Nicola Giampieri 9, Mattia Cacchiarelli 8, Simone Tiberi 7, Giulia Mazzocchini 6, Federica Marani 6.

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POLLENZA

Con la gente (sindaco Mauro Romoli) – Eletti (8) Antonella Menichelli 237, Andrea Primucci 227, Frine Fratini 227, Lucilla Massaccesi 204, Marco Ranzuglia 193, Cristian Paparoni 168, Luigi Capiglioni 134, Loredano Rapari 131; non eletti Alessandra Petrini 113, Michele Fattori 83, Maria Angela Cesca 82, Michela Tartarelli 75.

Pollenza al centro – Eletti (4) la candidata sindaca Laura Sestili, Luca Cesari 63, Vincenzo Viviani 50, Francesca Ciucci 39; non eletti Silvia Orazi 39, Matteo Palermo 34, Valentina Procaccini 13, Michele Farroni 12, Anna Rita Dignani 11, Maria Giampieri 5.

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MOGLIANO

Mogliano Civica 2024 (sindaco Fabrizio Luchetti) – Eletti (8) Marco Petrelli 171, Diego Nardi 129, Lolita Paoletti 122, Riccardo Castellani 120, Massimo Candria 104, Walter Giuli 101, Corrado Nardi 101, Vanessa Forti 77; non eletti Gioele Petrelli 76, Roberto Maurizi 74, Diego Falconi 70, Chiara Perticarari 47.

Insieme si può – Eletti (4) la candidata sindaca Cecilia Cesetti, Flavio Zura 153, Benedetto Perroni 106, Ilenia Marcattili 105; non eletti Alessandra Cinti 92, Ludovica Mora 89, Simona Settembri 75, Gabriella Catalini 69, Mirella Marcelli 69, Vincenzo Lombi 50, Adriano Nardi 44, Manila Cavalieri 34, Michela Porfiri 15.

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APPIGNANO

Costruiamo insieme (sindaco Mariano Calamita) – Eletti (8) Silvia Persichini 169, Stefano Montecchiarini 145, Lucia Santanatoglia 82, Simone Gasparini 75, Federica Arcangeli 74, Francesco Raffaelli 68, Francesco Gagliardini 63, Rolando Vitali 53; non eletti Lucia Staffolani 51, Paola Ginevrini 41, Laura Piervittori 36, Sauro Bravi 29.

Tutti insieme – Eletti (4) il candidato sindaco Luca Buldorini, Damiano Stura 79, Nicola Gagliardini 54, Laura Petrelli 43; non eletti Fabiola Petrella 42, Elisa Pelagagge 34, Felice Munafò 24, Sonia Accattoli 16, Gianfranco Bronzini 16, Sandro Solferini 15, Andrea Rossi 13, Lorenzo Francioni 11, Alessandro Branchesi 10.

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MONTELUPONE

Bene Comune per Montelupone (sindaco Rolando Pecora) – Eletti (12) Giancarlo Sulpizi 45, Orietta Mogliani 37, Giordano Elisei 33, Matteo Pranzetti 31, Gino Paoltroni 30, Andrea Castellani 24, Chiara Monteverde 24, Pietro Cognigni 23, Simone Gambini 22, Sandro Provenziani 20, Carlo Cipriani 12.

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MONTEFANO

Progetto in Comune (sindaca Angela Barbieri) – Eletti (8) Mirco Monina 179, Franca Tronto 68, Carlo Senigagliesi 61, Gilberto Accattoli 61, Nicola Caporaletti 59, Lorenzo Lampa 53, Giovanni Quattraccioni 51, Pamela Vissani 49: non eletti Claudio Pianesi 48, Cinzia Alba Grazia Calva 47, Antonella Caporalini 38, Debora Cantori 37.

Montefano Domani – Eletti (4) il candidato sindaco Claudio Camellina, Giulia Santolini 61, Andrea Scarponi 51, Claudio Violini 46; non eletti Luciano Mezzalani 45, Stefano Palmili 40, Lucia Paolucci 26, Cristian Vissani 20, Mario Consoli 18, Tiziana Rossetti 16, Mauro Mercuri 10, Sonia Quatrini 5, Fabio Battaglini 3.

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SARNANO

Cambiamo Sarnano (sindaco Fabio Fantegrossi) – Eletti (8) Alessandro Bruschi 111, Cristina Tartabini 106, Fabio Rocci 80, Stefano Battaglioni 71, Giorgio Eleuteri 65, Patrizia Batassa 60, Floriana Pesci 54, Piero Perogio 48; non eletti Alfonso Tardella 48, Claudio Campogiani 33, Renzo Serrani 32, Filippo Pettinari 28.

Insieme per Sarnano – eletti (4) il candidato sindaco Giacomino Piergentili, Andrea Merli 111, Federico Dari 67, Sabina Ascenzi 52; non eletti Vincenzo Ionni 45, Pierdomenico De Luca 41, Giandomenico Bombardi 38, Chiara Galoni 37, Gianfranco Castignani 29, Antonio Cecchetti 21, Teresa Lucarelli 19, Loredana Carassai 18, Alberto Taliani 17.

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URBISAGLIA

Adesso Urbisaglia (sindaco Riccardo Natalini) – Eletti (7) Lorenzo Ferranti 70, Eder Staffolani 58, Elisabetta Caraceni 55, Paolo Calvigioni 51, Romina Corona 30, Daniele Polci 30; non eletti Alessandra Pignataro 22, Daniele Alzapiedi 18, Alberto Antinori 17

Insieme per Urbisaglia – Eletti (3) il candidato sindaco Paolo Giubileo, Mirta Romagnoli 130, Rita Orazi 56; non eletti Sauro Ciccioli 49, Massimiliano Fiorani 49, Maria Teresa Danieli 43, Cecilia Calvigioni 40, Thea Topini 28, Viviana Bonfigli 23, Asia Eliana Tiranti 8, Emanuele Ferrarini 6.

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LORO PICENO

Insieme per il futuro (sindaco Robertino Paoloni) – Eletti (10) Marta Miconi 80, Fabio Pisani 75, Bruno Achilli 62, Mara Timi 61, Nicola Paolucci 44, Aldo Tesei 43, Marta Galletti 41, Piermaria Tesei 40, Fabio Mastrocola 22, Roberta Porfiri 9.

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APIRO

Impegnati per Apiro (sindaco Ubaldo Scuppa) – Eletti (7) Robert Marelli 79, Luca Bonvecchi 52, Adele Bini 50, Giovanni Battista Tomassoni 44, Anna Migliorati 43, Elisabetta Ciciliani 38, Alessandro Legiani 32; non eletti Stefano Romagnoli 31, Anna Maria Barbetta 24, Nadia Sparapani 16.

Insieme per Apiro – Eletti (3) la candidata sindaca Liana Leoni, Settimia Novelli 82, Carla Borioni 36; non eletti Alessandra Minardi 19, Mattia Mancuso 19, Marco Massaccesi 17, Franco Ciampichetti 14, Roberta Piersimoni 13, Alessandra Pagliuca 8, Silvestra Ferroni 7, Beatrice Gandini 2.

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BELFORTE DEL CHIENTI

Obiettivo Comune (sindaco Alessio Vita) – Eletti (7) Mariella Migliorelli 52, Luca Pierluigi 50, Carlo Santini 45, Claudio Cipollari 43, Simone Innamorati 33, Antonella Sciamanna 29, Elio Carfagna 23; non eletti Mario Quacquarini 19, Catia Mizioli 9, Sara Francesconi 5

Armonia sviluppo partecipazione – Eletti (2) la candidata sindaca Carla Budassi e Monica Scalzini 40; non eletti Roberto Mancini 34, Federica Salacotti 33, Giuliano Salvatori 18, Lanfranco Perugini 17, Augusta Spurio Giuseppetti 16, Fabio Capenti 7, Franco Torresi 7, Luca Luciani 6, Serena Migliorelli 5.

Belforte Domani – Eletto (1) il candidato sindaco Roberto Paoloni; non eletti Maria Antinori 46, Marina Migliorelli 35, Federica Salacotti 33, Chiara Marucci 20, Paolo Mosca 17, Francesco Sambuco 17, Michela Meo 16, Alessandra Campetella 14, Giovanni Pieroni 13, Gabriel Balloni 6, Andrea Capponi 3.

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CALDAROLA

Cittadini al Centro (sindaco Giuseppe Fabbroni) – Eletti (7) Mirko Brandi 83, Paola Scaficchia 41, Yuri Roselli 39, Sergio Grasselli 30, Antonella Rocchi 30, Matteo Capenti 24, Lella Chiola 20; non eletti Giorgio Valentini 12, Elena Bellesi 11, Riccardo Rogani 9.

Crederci Ancona – Eletti (3) il candidato sindaco Giovanni Ciarlantini, Aronne Biondi 56, Susanna Fabbroni 51; non eletti Melissa Bollici 43, Paolo Bozzi 36, Clara Buscalferri 33, Luca Pesaresi 28; Nicola Fondato 20, Luca Pelacani 19, Yuri Seghetta 8, Giandomenico Feliziani 8.

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FIUMINATA

Insieme per Fiuminata (sindaco Vincenzo Felicioli) – Eletti (7) Giampaola Olivieri 60, Bruno Lazzari 59, Paolo Stella 57, Giacomo Piancatelli 56, Michele Berrettini 45, Ilenia Grandoni 44, Romolo Mancini 35; non eletti Alessandro Marinelli 31, Alessandra Castellucci 31, Gioia Modesto 22.

Fiuminata di tutti – Eletti (3) la candidata sindaca Elisabetta Roscioni, Francesco Rossi 32, Mario Roscioni 25; non eletti Alice Castellucci 23, Quintilia Pierdominici 23, Andrea Stefanotti 20, Gian Piera Rubini 18, Emanuele Mancini 13, Franca Corradini 10, Paola Coppari 6, Stefano Garella 4.

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PIEVE TORINA

Uniti per Pieve Torina (sindaco Alessandro Gentilucci): dati ancora non disponibili.

Lega Autonomie Municipali – (candidata sindaca Maria Rosaria Caracciolo) – dati non disponibili.

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SANT’ANGELO IN PONTANO

Sant’Angelo Futura (sindaca Vanda Broglia) – Eletti (10) Luca Bonfranceschi 66, Marusca Torresi 55, Monia Compagnoni 47, Giada Testarmata 47, Gianni Berarducci 44, Marco Cecchetti 36, Stefano Sbarbati 31, Patrizia Luccerini 25, Mauro Martorelli 11, Francesco Coccia 6.

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COLMURANO

Insieme per Colmurano (sindaco Mirko Mari) – Eletti (10) Laura Contratti 84, Rosita Seri 78, Laura Migliorelli 47, Riccardo Rilli 46, Emanuele Grilli 35, Roberto Contratti 33, Giacomo Cupelli 30, Laura Seri 26, Iginio Contigiani 21, Matteo Magi 19.

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SERRAVALLE DI CHIENTI

Unione democratica (sindaco Rinaldo Rocchi) – Eletti (10) Alessandro Palombo 33, Mario Simoni 19, Claudia Cappelletti 16, Mario Pio Maggi 14, Luigi Mascioli 13, Carlo Sisti 13, Valentina Serafino 9, Cinzia Gagliardi 8, Natale Pizzi 8, Cristina Di Camillo 0.

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VISSO

Cambiare insieme (sindaca Rosella Sensi) – Eletti (7) Sara Tomani 85, Luca Testa 47, Anna Cherubini 46, Sara Mattioli 23, Mario Simoni 19, Ilenia Cappa 16, Guido Focacci 16; non eletti Mario Stefani 10, Silvio Bottacci 5, Giancarlo Minni 3.

Insieme per Visso – Eletti (3) il candidato sindaco Giuliano Pazzaglini, Filippo Sensi 49, Gian Luigi Spiganti Maurizi 29; non eletti Agostino Albani 25, Giancarlo Carioli 20, Antonio Aureli 18, Maurizio Bencivenga 18, Alessandro Sasha Morani 12, Arianna Coletta 11, Serena Mangogna 11, Nicholas Seccacini 5.

Visso Unita – Non eletti il candidato sindaco Andrea Innocenzi, Caterina Molinaro 21, Romina Pasquini 12, Samuele Cesari 7, Giuseppa Tarragoni 5, Silvio Seccacini 4, Letizia Cappa 3, Valentina Giacinti 3, Carlo Iammarino 3, Afrim Halimi 2, Valentina Zampetti 0.

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PIORACO

Prolaquem (sindaco Matteo Cicconi) – Eletti (7) Giada Montefiori 67, Valeria Pavoni 49, Luca Gagliardi 39, Egidio Bonifazi 31, Luisella Tamagnini 30, Cristiano Negroni 17, Lorenzo Rossi 14; non eletti Camilla Fianchini 13, Angelo Memè 8, Stefano Negroni 8.

Aiutiamo Pioraco per un futuro migliore – Eletti (3) il candidato sindaco Fabio Paris, Giacomo Ciciani 25, Chiara Onorati 10; non eletti Giovanni Miliani 8, Fabrizio Beni 6, Rossano Palazzi 5, Antonio Carradori 3, Roberto Fianchini 3, Artur Koleci 1, Vanida Spitoni 1, Giancarlo Ensoli 0.

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SERRAPETRONA

I valori del territorio (sindaca Silvia Pinzi) – Eletti (10) Michele Borri 30, Daniela Vitali 28, Sandro Girolami 19, Enea Fefè 16, Maria Beatrice Amici Abbiati 14, Elena Botta 13, Elena Zeppa 12, Riccardo Damiani 9, Paola Severini 9, Francesco Luchetti 5.

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RIPE SAN GINESIO

Credi in Ripe (sindaco Paolo Teodori) – Eletti (7) Tiziana Viola 84, Giada Gasparrini 60, Roberto Silvetti 45, Carla Allevi 33, Gian Piero Sancricca 22, Manolo Lignini 21, Diego Adami 18; non eletti Luigino Grilli 9, Pietro Capuano 2.

Il cambiamento – Eletti (3) il candidato sindaco Francesco Ciabocco, Andrea Cervigni 14, Gianluca Grisogani 13; non eletti Simona Buresta 11, Bruno Ricci 8, Marta Gattari 7, Andrea Breccia 5, Franca Marini 0.

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GUALDO

Lista per Gualdo (sindaco Giovanni Zavaglini) – Eletti (7) Maura Ghezzi 47, Monia Batassa 36, Martina Falcioni 34, Chiara Maurizi 34, Gabriele Morè 34, Filomena Moretti 31, Matteo Beccerica 26; non eletti Simone Ermini 13, Marianna Pizzaruli 12, Samuele Ruggeri 11.

Insieme andiamo oltre – Eletti (3) il candidato sindaco Vincenzo Martines, Marco Bernabei 24, Maria Paola Camilli 11; non eletti Edoardo Batassa 8, Melania Guerra 7, Giuseppe Piergentili 5, Fabio Martines 3, Stefano Mossa 0, Nadia Tombolini 0.

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MONTE SAN MARTINO

Generazione Monte San Martino (sindaco Matteo Pompei) – Eletti (7) Pier Nicola Abbati 62, Valeriano Ghezzi 45, Michele Furiani 38, Gianna Mecozzi 29, Mauro Virgili 29, Valentina Carassai 29, Alessandro Peretti 26; non eletta Valeria Marzialetti 15.

Insieme destinazione futuro – eletti (3) il candidato sindaco Raffaele Anselmi, Massimiliano Anselmi 38, Simone Anselmi 20; non eletti Giordano Paciaroni 17, Giuseppe Barchetta 12, Paolo Paciaroni 6, Antonia Damiani 4, Mariagrazia Ercoli 3, Gionata Marani 3.

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FIASTRA

Fiastra volta pagina (sindaco Giancarlo Ricottini) – dati ancora non disponibili.

Uniti per Fiastra – (candidata sindaca Manuela Ermini) – dati non disponibili.

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CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Sviluppo e partecipazione (sindaco Massimiliano Micucci) – Eletti (7) Micaela Gambaroni, Marco Belli, Leonardo Rosselli, Lorenzo Filoni, Ilaria Ripari, Fatima Zahara Hakkam, Gianluca Fattinnanzi.

Il borgo che vive – Missione 501 – Eletti (3) il candidato sindaco Giampiero Feliciotti, Yrina Yasinkaya, Stefano Cicconi.

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CESSAPALOMBO

Partecipazione democratica (sindaca Giuseppina Feliciotti) – Eletti (7) Giacomo Cutrini 23, Gianfilippo Quintili 18, Ermanno Micucci 16, Giancarlo Maurizi 11, Elisa Petetta 11, Azzurra Compagnoni 9, Ludovica Paolossi 8; non eletti Antonella Biaggi 7, Andrea Ansovini 1, Francesco Leli 0.

Viviamo Cessapalombo – Eletti (3) il candidato sindaco Stefano Ciocchetti, Giuseppe Del Balzo Ruiti 22, Gianvittorio Antenucci 18: non eletti Greta Quintili 15, Moira Compagnoni 13, Giorgio Gentili 11, Adriana Malpiedi 10, Alberto Gentili 9, Alessandra Annavini 5, Marco Mercorelli 5, Ilaria Milani 2.

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SEFRO

Noi per Sefro (sindaco Pietro Tapanelli) – Eletti (10) Corrado Carminelli 32, Marta Pierozzi 22, Simone Midei 20, Andrea Moscatelli 18, Venanzia Rapaccioli 17, Lovepreet Kaur 15, Marco Crispiciani 13, Alessandro Midei 13, Francesco Natalizi 12, Stefania Penna 8.

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CASTELSANTANGELO SUL NERA

Futuro per Castello (sindaco Alfredo Riccioni) – Eletti (7) Giuseppe Capocci 20, Paolo Riccioni 11, Stefano Marzoli Capocci 10, Rachele Bonaventura 10, Valentina Remigi 9, Marco Alfani 8, Benedetto Cesaretti 7; non eletti Benedetto Altarocca 4, Luigi Bianconi 4; Domenico Marzoli 3.

Impegno civico – Eletti (3) il candidato sindaco Ovidio Valentini, Mauro Falcucci 12, Angela Ceccarelli 9; non eletti Carolina Viola 9, Simone Remigi 8, William Zomparelli 5, Gianluca Piscini 3, Cristiano Ravaioli 3, Andreina Marzoli 2, Paolo Pazzaglini 2, Enrico Petrucci 1.

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POGGIO SAN VICINO

Insieme per Poggio (sindaca Sara Simoncini) – Eletti (8) Riccardo Primucci 12, Alberto Zamponi 11, Luana Zamponi 9, Ermanno Badi 9, Lucia Paglioni 5, Mirko Latini 5, Stefano Quatrini 4, Cristiana Simoncini 0.

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MONTE CAVALLO

Insieme per Monte Cavallo (sindaco Pietro Cecoli) – Eletti (7) Corrado Paoletti 36, Luana Testiccioli 5, Graziano Cervelli 5, Marco Testiccioli 5, Daniela Bistocco 3, Emilia Piselli 2, Anna Santoni 1; non eletti Anna Angelelli 0, Fabrizio Domizio 0, Francesco Gaballo 0.

Cambiamento per Monte Cavallo – Eletti (3) il candidato sindaco Francesca Germoni, Francesco Capeccia 4, Rebecca Luisini 4; non eletti Giacomo Lini 3, Franco Carradori 2, Giuseppina Lotti 2, Stefania Marini 2, Claudio Vitali 2, Giuliana Santucci 0, Gian Mario Scolamiero 0.