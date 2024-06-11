di Laura Boccanera

Lorella Cardinali è la prima sindaca di Montecosaro. Un traguardo storico per il comune che ieri ha eletto la prima donna alla guida del Comune. Cardinali, già vice sindaca di Reano Malaisi, ha vinto con il 42, 13% dei voti e 1524 preferenze con la sua lista Progetto comune.

Dodici i candidati che entrano in consiglio comunale: Stefania Lufrano ex assessore la più votata in assoluto con 206 voti seguita da Giordano Marignani di Siamo Montecosaro che totalizza un ottimo risultato personale con 155 voti e grazie al 25% della lista spunta il pass per l’ingresso in consiglio. Questa la proiezione del prossimo consiglio comunale senza tener conto delle possibili nomine ad assessore fra i più votati come ad esempio Stefania Lufrano, Filippo D’Alterio e Marco Cingolani, già assessori nella precedente giunta.

La proiezione prevede 8 seggi a Progetto comune con l’elezione di Stefania Lufrano, Filippo D’Alterio, Roberto Romagnoli, Massimiliano Moretti, Alice Romagnoli, Luna Polverini, Amedeo Giusepponi, Marco Cingolani. Entrano in consiglio anche i candidati sindaco non eletti Mikol Torretti, Paola Pantanetti e Antonio Lazzarini. Due i seggi per Siamo Montecosaro che permette l’accesso in consiglio anche a Giordano Marignani.

Non entra in assise invece l’ex segretaria provinciale del Pd Paola Castricini nonostante il buon risultato personale (91 preferenze) a differenza di quello della sua lista (era candidata con Mikol Torretti).

Questi tutti i voti

LORELLA CARDINALI 42,13 % voti 1524:

Progetto Comune: Francesca Borroni 77, Marco Cingolani 85, Filippo D’Alterio 181, Anastasia Del Monte 52, Amedeo Giusepponi 90, Stefania Lufrano 206, Roberto Marinelli 141, Massimiliano Moretti 113, Stefania Pierangeli 31, Luna Polverini 91, Alice Romagnoli 95, Marino Sorichetti 44

MIKOL TORRETTI 12,19 % voti 441

La Montecosaro che vogliamo : Mattia Capezzani 41, Paola Castricini 91, Noemi Sofia Cerasuolo 11, Alessandro Cesanelli 12, Fabrizio Coppari 12, Giorgio Eleuteri 8, Riccardo Eusebi 40, Marcello Giusepponi 25, Emanuele Iacoponi 17, Laura Ilari 49, Omar Marziali 33, Leonella Serrani in Menichelli 40.

PAOLA PANTANETTI 20,07 % voti 726

Centrodestra unito: Giovanni Apolloni 11, Laura Becattini 44, Roberto Castagna 47, Pio Castignani 38, Ettore Ciabattoni 69, Nerio Ciccola 33, Leonardo Ercoli 22, Antonella Galiè 4, Albino Mataloni 35, Romina Pantanetti 154, Veronica Rutigliano 19, Lucio Scoponi 34,

ANTONIO LAZZARINI 25,60 % voti 926

Siamo Montecosaro: Giordano Marignani 155, Sandro Vallesi 116, Michela Melatini 143, Marco Castignani 58, Monia Torresi 88, Damiano Sagripanti 65, Matteo Ardito 52, Elena Di Primo 19, Elisa Rogani 83, Vittorio Biancucci 40, Francesca Mancia 33, Sonia Malaisi 20.