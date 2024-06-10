Elezioni Apiro, per Ubaldo Scuppa
inizia il terzo mandato

VOTO - Il sindaco uscente è stato rieletto con il 67,47% dei voti. Si è fermata al 32,53% la sfidante Liana Leoni

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Liana Leoni e Ubaldo Scuppa

Ubaldo Scuppa si conferma sindaco di Apiro e inizia il terzo mandato. Con la sua lista “Impegnati per Apiro” , ha ottenuto 813 voti, il 67,47%% degli aventi diritto. Ha battuto così Liana Leoni che alla guida di Insieme per Apiro ha raggiunto quota 392 preferenze (32,53%). Nel comune al confine della provincia di Macerata, i votanti sono stati 1.261, il 53,89% degli aventi diritto. Schede nulle 30 e bianche 26.
Apiro ha quindi scelto la continuità, la squadra di Scuppa era infatti stata in gran parte confermata rispetto alla precedente legislatura e l’ottica proposta era quella di portare avanti il lavoro fatto nei precedenti due mandati. 

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