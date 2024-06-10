Mogliano sceglie il cambiamento: è Fabrizio Luchetti il nuovo sindaco con un distacco di oltre 200 voti. Sconfitta la sindaca uscente Cecilia Cesetti. Luchetti e la lista “Mogliano civica 2024” hanno raccolto 1.485 voti, pari al 54,5%. Cesetti e la lista “Insieme si può” si sono fermati a 1.240 voti, pari al 45,50%.

A Mogliano civica 2024 andranno quindi otto seggi in Consiglio, quattro all’opposizione. Ecco i consiglieri eletti. Per la maggioranza: Marco Petrelli, Diego Nardi, Lolita Paoletti, Riccardo Castellani, Massimo Candria, Walter Giuli, Corrado Nardi e Vanessa Forti. Per la minoranza: Cecilia Cesetti, Flavio Zura, Benedetto Perroni e Ilenia Marcattili.

Tra gli eletti il più votato di tutti è stato il consigliere di opposizione uscente Marco Petrelli (171 preferenze), poi Flavio Zura (153), Diego Nardi (129), Lolita Paoletti (122), Riccardo Castellani (120), Benedetto Perroni (106), Ilenia Marcattili (105), Massimo Candria (104), Walter Giuli e Corrado Nardi (entrambi 101) e Vanessa Forti (77).

«Un grazie a tutti quanti, adesso è il momento di iniziare a lavorare – le prime parole con la fascia tricolore di Luchetti – Stasera festeggeremo, poi da domani inizieremo a lavorare seriamente. Faremo un Consiglio quanto prima».

(ultimo aggiornamento alle 19,35)