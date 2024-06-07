Elezioni, un esercito di papabili sindaci.
Ecco tutte le liste nei 37 Comuni

VOTO - Sono 129.363 gli elettori del Maceratese chiamati a rinnovare i Consigli comunali. Tutti i candidati, gli schieramenti in corsa e il quadro politico. Urne aperte da domani pomeriggio fino a domenica sera, lo spoglio da lunedì alle 14 (diretta su CM)

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A sinistra i candidati di Recanati e Potenza Picena; a destra: Cingoli, Monte San Giusto, Treia, Montecassiano, Matelica, Visso, Appignano e Montecosaro

di redazione CM

Sono 37 i Comuni del Maceratese chiamati domani e domenica a rinnovare sindaci e Consigli comunali, per un totale di 129.363 elettori di cui 63.445 uomini e 65.918 donne. Si vota domani dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio inizierà lunedì dalle 14 (su Cronache Maceratesi ci saranno aggiornamenti da tutti i comuni).

Un esercito di candidati consiglieri e papabili primi cittadini. L’unico comune dove si potrebbe andare al ballottaggio del 23-24 giugno è Recanati. Nella città leopardiana, l’unica che insieme a Potenza Picena supera i 15mila abitanti, ai nastri di partenza ci sono infatti tre candidati: il primo cittadino uscente Antonio Bravi per il centrosinistra, Francesco Fiordomo che ha scelto di candidarsi dopo aver rotto con la sua ex maggioranza a capo di un progetto civico (che guarda al centrosinistra) e l’imprenditore Emanuele Pepa per il centrodestra. Se nessuno dei tre dovesse raggiungere la maggioranza dei voti, i due con più preferenze si sfideranno al ballottaggio.

A Potenza Picena l’ipotesi ballottaggio è tramontata perché in corsa ci sono solo due candidati: la sindaca uscente Noemi Tartabini (FdI) per il centrodestra e Mario Morgoni (Pd) per il centrosinistra.

 

Si sono rivelate molto accese le sfide di Cingoli e Treia. Nel primo caso il duo di centrodestra Michele Vittori e Filippo Saltamartini cerca la rielezione, ma dovrà vedersela con la new entry Alessandro Maccioni, ex dg dell’Area Vasta 3, a capo di una coalizione che va dal Pd a parti di FdI. Nella città del gioco del bracciale invece il primo cittadino uscente Franco Capponi, decano della politica provinciale e dell’amministrazione cittadina, se la vedrà con l’ex commissario alla Ricostruzione Piero Farabollini, appoggiato dal centrodestra e dall’ad della maggiore azienda cittadina, nonché una delle maggiori a livello regionale: Fabio Giulianelli della Lube.

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I Comuni al voto in ordine di popolazione

 

A Matelica e Monte San Giusto le classiche sfide tra centrodestra e centrosinistra. Nel primo caso il vicesindaco uscente Denis Cingolani (centrodestra) se la vedrà con Marcello Catena che è riuscito a mettere insieme Pd, Italia Viva e M5s. Nell’altro caso invece il primo cittadino uscente Andrea Gentili (Pd) cerca di conquistare il suo terzo mandato, ma dovrà scontrarsi con il centrodestra unito capitanato da Elena Pompei (Udc). A Montecassiano il sindaco uscente Leonardo Catena (Pd) vorrebbe fare il tris e se la giocherà con Alberta Giustozzi del centrodestra e la storica lista Giovani di Montecassiano stavolta capitanata da Enzo Piermarini.

Curioso invece lo scenario a Montecosaro, dove per poco più di 7mila abitanti, ci sono quattro candidati in corsa: Lorella Cardinali vicesindaca uscente, Mikol Torretti, Paola Pantanetti e Antonio Lazzarini. Per semplificare potremmo dire: due candidati più verso il centrosinistra e due più verso il centrodestra.

Significativa per gli equilibri dei partiti, soprattutto del centrodestra, potrebbe essere la sfida di Appignano. Da un lato infatti Mariano Calamita cerca il bis con una coalizione di centrosinistra in cui è entrata, a sorpresa, Forza Italia. Dall’altra c’è il segretario provinciale della Lega e vicepresidente della Provincia Luca Buldorini, appoggiato da quel che resta del centrodestra senza gli azzurri.

Finiamo con uno dei tanti piccoli comuni con meno di mille abitanti al voto, Visso. Qui in campo ci sono: Rosella Sensi, imprenditrice, già presidente dell’As Roma e figlia di Franco Sensi; l’ex senatore leghista ed ex primo cittadino Giuliano Pazzaglini e il dirigente di polizia in pensione Andrea Innocenzi.

Di seguito tutte le liste con tutti i candidati consiglieri nei 37 Comuni: 

RECANATI

Recanati, una poltrona per tre: 17 le liste in corsa e un esercito di 268 papabili consiglieri

POTENZA PICENA

Potenza Picena, sei liste e 96 candidati. I partiti (tranne il Pd) nascosti nelle civiche

CINGOLI

Ecco la lista Vittori, Saltamartini c’è: «In tanti vogliono liberarsi di me Do fastidio perché gestisco la sanità»

Maccioni e la “lista dei miracoli”. Pd e Fratelli d’Italia insieme a Cingoli «Non appartengo a nessun partito»

MATELICA

Centrodestra con Denis Cingolani, centrosinistra con Marcello Catena. A Matelica un grande classico

TREIA

Franco Capponi e la Treia 2030: ecco i 12 candidati consiglieri «L’obiettivo? Una città del benessere»

Farabollini presenta la squadra: «Vogliamo un’altra Treia»

MONTE SAN GIUSTO

Monte San Giusto, la sfida Gentili-Pompei: tutti i candidati in corsa

MONTECOSARO

Le quattro anime di Montecosaro, tutti candidati in corsa. Centrosinistra e centrodestra si sdoppiano

MONTECASSIANO

Catena presenta la sua squadra: «Un programma nel segno della continuità» Ecco i 12 in corsa per il Consiglio

Giovani di Montecassiano e Obiettivo Comune: ecco tutti i candidati

APPIGNANO

Buldorini, segretario della Lega, sfida il campo extralarge di Calamita: ecco i candidati consiglieri

MONTELUPONE

Pecora vara la sua lista: «Completiamo il lavoro iniziato»

MONTEFANO

Montefano, sfida tra ex dirigenti pubblici Barbieri: «Porteremo avanti quanto fatto» Camellina: «Bisogno di ringiovanire»

SARNANO E FIASTRA

Fantegrossi e Piergentili, amici-nemici: ecco le loro liste per Sarnano. Sfida a due anche a Fiastra

URBISAGLIA E RIPE SAN GINESIO

Urbisaglia, stavolta Giubileo ha uno sfidante: Riccardo Natalini cerca il colpaccio. Ripe San Ginesio, Teodori vs Ciabocco

LORO PICENO E MONTE SAN MARTINO

Robertino Paoloni non ha rivali: «Intercettati oltre 40 milioni». A Monte San Martino Anselmi vs Pompei

APIRO E POGGIO SAN VICINO

Moglie e marito candidati ad Apiro e Poggio San Vicino: sfidano i sindaci uscenti

BELFORTE DEL CHIENTI E CALDAROLA

Belforte, tra Vita e Budassi c’è Paoloni. Caldarola: contesa tra Ciarlantini e Fabbroni

FIUMINATA, PIORACO E SEFRO

Pioraco: il 23enne Paris sfida Cicconi. A Fiuminata duello Felicioli-Roscioni E a Sefro c’è solo Tapanelli

VISSO, PIEVE TORINA, GUALDO, SERRAVALLE E MONTECAVALLO

Visso con Sensi, Pazzaglini, Innocenzi. A Gualdo Martines sfida Zavaglini. Pieve Torina e Montecavallo come 5 anni fa

SANT’ANGELO IN PONTANO

L’opposizione non forma la lista, anche Vanda Broglia corre da sola: i candidati a Sant’Angelo in Pontano

COLMURANO

Colmurano, Mari unico candidato sindaco: in campo tutta l’amministrazione uscente

SERRAPETRONA

Silvia Pinzi corre da sola per il tris: «Grandi sfide e progetti ambiziosi per Vernaccia e Serrapetrona Doc»

CESSAPALOMBO E CAMPOROTONDO DI FIASTRONE

Ciocchetti lancia la sfida a Feliciotti: i 10 candidati di Viviamo Cessapalombo «L’ambizione? Attirare nuove famiglie»

Micucci-Feliciotti, subito scintille: «No a candidati con secondi fini»

Giampiero e Giuseppina Feliciotti, fratello e sorella candidati sindaci a Camporotondo e Cessapalombo

CASTELSANTANGELO SUL NERA

Falcucci, passo indietro dopo 5 mandati: «Sosterrò Ovidio Valentini» Sfida a due con Alfredo Riccioni


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