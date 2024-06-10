di Laura Boccanera

Il boato esplode quando mancano due seggi ancora da scrutinare, ma il vantaggio è tale che ormai Noemi Tartabini è irrecuperabile per lo sfidante Mario Morgoni. La sindaca di Potenza Picena è ancora lei e al ristorante Tre corone, quartier generale di Fratelli d’Italia esplode la festa con cori, sfottò per gli avversari, applausi, baci e abbracci.

Tartabini (FdI), appoggiata da tre liste: “Il centrodestra Tartabini sindaco”, “La Città per Tartabini sindaco”, “Avanti insieme con Tartabini sindaco” ha raggiunto il 58,23% con 4636 voti. Lo sfidante Morgoni (Pd) appoggiato dal centrosinistra con altre tre liste (Pd Sentire comune e Comunità ecologia progresso) si è fermato al 41,77% e 3.324, oltre 1000 voti di scarto.

Un plebiscito, con tutti i seggi espugnati da Tartabini, anche in quello del Rione Musicisti solitamente più vicina al centrosinistra. Noemi Tartabini si commuove, abbraccia tutti, mentre partono i cori “Perché è una brava ragazza”. E al ristorante che già aveva visto i festeggiamenti per la vittoria di 5 anni e di Francesco Acquaroli arrivano a frotte candidati, esponenti di Fratelli d’Italia. C’è la senatrice Elena Leonardi, il coordinatore provinciale di FdI Massimo Belvederesi, i consiglieri regionale Pierpaolo Borroni e Simone Livi e poi anche la famiglia, la mamma Elisabetta, il marito e i due figli.

Una vittoria che anche se era nell’aria non era scontata, almeno per Tartabini che a caldo commenta il risultato: «Non conosco ancora la percentuale, ho solo sentito il grido di gioia che mi chiamava. Ha vinto la rettitudine, la correttezza, il lavoro di squadra, dedico questa vittoria a tutti i candidati, ai ragazzi e volontari che hanno lavorato per questo risultato e a mio padre che non c’è più ma che sono sicura è sempre vicino a me».

Atteso in serata anche il presidente della regione Francesco Acquaroli che ha già telefonato alla sindaca bis per complimentarsi del risultato. Il voto di Potenza Picena era molto atteso anche perché letto in chiave politica come un test per l’apprezzamento del governo regionale dal momento che l’operato di Tartabini si pone in continuità con la giunta Acquaroli e lo stesso governatore delle Marche resta molto legato al suo comune.

«Francesco Acquaroli c’è sempre stato tanto vicino, non solo in campagna elettorale, ma ha sempre fatto sentire la sua presenza – aggiunge Tartabini – Qualcuno ha lavorato per sconfiggere Acquaroli, noi abbiamo lavorato per il territorio». In mezzo a tanta gioia e soddisfazione per il risultato non è mancata una velatura di amarezza che traspare quando le viene chiesto di dire una parola per l’avversario Mario Morgoni: «Preferisco non dire niente, avrei auspicato una campagna elettorale più corretta, con meno disinformazione sul mio operato, ma i cittadini hanno ben compreso». Ora l’obiettivo andare avanti con il tragitto già impostato in questi cinque anni: «In realtà non ci siamo mai fermati – ha concluso Tartabini – proseguiamo con il nostro lavoro per fare la squadra più bella che Potenza Picena merita. Il progetto è continuare a lavorare con determinazione e costanza per la città».

(in aggiornamento)