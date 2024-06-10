Pollenza, Mauro Romoli confermato sindaco. La sua lista “Con la gente” ha ottenuto il 77,42% delle preferenze. La sfidante, Laura Sestili, consigliera provinciale della Lega, che si è presentata con la lista Pollenza al centro, chiude con il 22,58% dei voti.

Oggi erano 5.976 le persone chiamate al voto. Hanno partecipato il 53,55% degli aventi diritto. Ci sono state 129 schede nulle, 85 schede bianche e una scheda contestata. Sestili, già consigliera comunale a Fiastra, si è presentata alle elezioni all’ultimo minuto. Ha ottenuto 674 voti. Per Romoli, esponente di centrosinistra, 2.311 voti.

Romoli dopo la vittoria elettorale: «Sono molto contento di un risultato così largo e di una fiducia così importante che i cittadini ci hanno dato dopo 5 anni di lavoro. Faccio i complimenti a tutti i miei candidati e agli avversari perché considero anche il loro un buon risultato date le condizioni di partenza. Da domani mattina si ricomincia a testa bassa: è l’unico metodo che paga».