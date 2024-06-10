E’ Rosella Sensi la nuova sindaca di Visso. L’imprenditrice, già presidente dell’As Roma, ha sbaragliato la concorrenza con la lista Cambiare insieme con 329 voti pari al 50,23%. Al secondo posto con Insieme per Visso Giuliano Pazzaglini (245 voti, 47,4%) e al terzo posto Andrea Innocenzi con Visso Unita e 81 preferenze (12,37%). L’affluenza è stata pari all’82,52%.

Per la perla dei Sibillini è la terza volta che un Sensi diventa sindaco. Era stato così negli Sessanta con il nonno di Rosella Sensi, Silvio Sensi e poi dal 1985 al 1995 con il padre Franco. Ma più in generale, la famiglia Sensi è una pietra miliare della storia di Visso: compare nella toponomastica con via Silvio Sensi, nelll’ex azienda di famiglia la Svila, ceduta poi all’imprenditore italo americano Alex Palermo, nell’area che ospitava l’ex Park Hotel costruito da Franco Sensi che è stato demolito per far posto all’area commerciale e a piazza Maria Cappa. Anche l’ex piscina, in corso di riconversione a centro polifunzionale, era stata fatta costruire da Sensi.

I candidati della lista “Cambiare insieme” di Rosella Sensi: Silvio Bettacchi, Ilenia Cappa, Anna Cherubini, Guido Focacci, Mario Martini, Sara Mattioli, Giancarlo Minni, Mario Stefani, Luca Testa, Sara Tomani.