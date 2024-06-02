Travolto da un’auto mentre va in bici, grave un 79enne. L’incidente si è verificato poco dopo le 11 a Cingoli, nella frazione di Mummuiola, lungo la strada che va verso Jesi. Sia la vettura che l’uomo in bici andavano verso la città dell’Anconetano, quando per cause ancora in corso d’accertamento, è avvenuto l’impatto. L’auto ha preso da dietro la bici e il 79enne è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. Viste le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 79enne è stato così trasferito a Torrette. I militari della locale stazione sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.