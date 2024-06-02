Travolto da un’auto mentre va in bici,
grave un 79enne

CINGOLI - L'incidente nella frazione di Mummuiola, lungo la strada che va verso Jesi. L'uomo è stato soccorso in eliambulanza e trasferito a Torrette

- caricamento letture

incidente-cantiere-via-vela-eliambulanza-archivio-arkiv-civitanova-FDM-9-325x217Travolto da un’auto mentre va in bici, grave un 79enne. L’incidente si è verificato poco dopo le 11 a Cingoli, nella frazione di Mummuiola, lungo la strada che va verso Jesi. Sia la vettura che l’uomo in bici andavano verso la città dell’Anconetano, quando per cause ancora in corso d’accertamento, è avvenuto l’impatto. L’auto ha preso da dietro la bici e il 79enne è stato sbalzato sull’asfalto. Sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. Viste le condizioni dell’uomo, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza. Il 79enne è stato così trasferito a Torrette. I militari della locale stazione sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.


© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna alla home page
Quotidiano Online Cronache Maceratesi - P.I. 01760000438 - Registrazione al Tribunale di Macerata n. 575
Direttore Responsabile: Gianluca Ginella. Direttore editoriale: Matteo Zallocco
Responsabilità dei contenuti - Tutto il materiale è coperto da Licenza Creative Commons

Cambia impostazioni privacy

X