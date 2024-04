di Laura Boccanera (foto De Marco)

“Incontro con l’Australia, sabato 12 aprile, venite con le torce e comunicheremo in codice morse con l’altra parte del mondo, grazie alle buche sull’asfalto”. Questo in sintesi è il riassunto di una curiosa mail arrivata in redazione per segnalare l’ennesimo caso di buche e crateri in strada a Civitanova. E così i residenti, ormai disillusi circa la possibilità di vedere attappati i crateri stradali si affidano all’ironia come ultima arma per cercare di smuovere le coscienze.

E a dire il vero l’incipit sembrava a tutti gli effetti un invito ufficiale ad un evento: certo l’orario dell’appuntamento, alle 23,30 di sabato 12 aprile, era un po’ sospetto, ma visto che l’oggetto parlava di un incontro con l’Australia di un fantomatico comitato poteva essere plausibile per via del fuso orario. E’ sul nome del presidente però “Asfalto Maivisto” che ci si è resi conto di essere di fronte ad un creativo della protesta che invitava tutti a comunicare con l’altro emisfero in codice morse facendo arrivare il segnale elettrico dalle buche di via Petrarca, nel quartiere di San Marone.

E in effetti siamo andati a verificare e, a dire il vero, proprio in prossimità del civico 41 (che sarebbe dovuto essere il luogo dell’evento) le buche erano state recentemente rattoppate con della ghiaia, ma in tutta la via effettivamente sembra di essere in una zona di guerra bombardata, tra rattoppi spaccati, buche di diversi centimetri di profondità e dissesti stradali.

Insomma, non buche tali da arrivare in Australia, ma abbastanza profonde per arrivare almeno a Civitanova Alta, al reparto Ortopedia, nel caso in cui qualche malcapitato ci finisca dentro.