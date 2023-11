di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Strade dissestate, buche profonde diversi centimetri, rattoppi che diventano dislivelli e cemento rovinato “a nido d’ape”. E’ lo stato delle strade di Civitanova. Decine le segnalazioni, sui social e non solo, degli automobilisti che si ritrovano a percorrere quotidianamente le arterie principali della città. E sebbene alcuni lavori siano partiti e terminati (ad esempio quelli nella rotatoria di San Marone e in via Verga) e il Comune abbia annunciato il “piano asfalti” per i quartieri della città, lo stato attuale di alcune vie, anche del centro lascia molto a desiderare. Abbiamo fatto un giro in città sulla base delle segnalazioni arrivate dai cittadini e da Fontespina alla zona stadio occorre prestare attenzione all’asfalto, specie se si viaggia in moto, bicicletta o monopattino.

Partiamo dalla Statale 16: se alla rotatoria di San Marone l’asfalto è impeccabile dopo i recenti lavori, basta spostarsi di qualche metro per notare la differenza di selciato. La carreggiata in direzione sud è sconnessa proprio di fronte al distributore di benzina e le vibrazioni dei mezzi pesanti che rimbalzano sui dossi prodotti dallo stato di manutenzione dell’asfalto, come raccontano i residenti, spesso fanno tremare i vetri delle finestre.

Stesso punto, ma in direzione Santa Maria Apparente, usciti dalla rotatoria via Dante Alighieri diventa un colabrodo e non va meglio verso Santa Maria Apparente dove già dalla rotatoria Ahmadi strada e marciapiedi presentano crepe pericolose non solo per gli automobilisti, ma anche per i pedoni. Vicino alla scuola elementare, in via Lotto e via Crivelli, dove ogni giorno centinaia di bambini e famiglie passano, i marciapiedi sono sconnessi e dissestati.

Anche il quartiere di San Gabriele non sta meglio: in via Doria le crepe sono di diversi centimetri e la carreggiata ai lati ha il manto bituminoso che è scomparso lasciando spazio al brecciolino, pericoloso in caso di allagamenti e di mezzi a due ruote.

Spostandoci verso il centro anche i luoghi più deputati al divertimento e al passeggio non se la passano bene: arrivando da sud e percorrendo via Aldo Moro, davanti alla sede dei vigili del fuoco si possono notare di colori diversi i vari “rattoppi” operati nel tempo per attappare buche e voragini che si aprono, specie nel periodo autunnale e invernale a causa delle piogge e che rendono sconnessa tutta la zona di transito. Arrivando sul lungomare la situazione è la medesima: avvallamenti, dossi, crepe nell’asfalto, bitume messo per chiudere buche.

Il borgo marinaro nel primo tratto, dai vialetti di piazza XX Settembre fino a via Duca degli Abruzzi gode di buona salute dal momento che la pavimentazione è nuova e fatta di recente, ma se ci si sposta verso nord via Zara, via Conchiglia e corso Dalmazia sono un campo di battaglia: in queste zone sono presenti anche numerosi cantieri a peggiorare la viabilità.

Ma le polemiche non riguardano solo le vie che si trovano in uno stato di cattiva manutenzione, ma anche quei tratti che rappresentano la città, come ad esempio piazza Conchiglia dove insistono vari locali e negozi. L’installazione dell’albero di acciaio sulla nuova piazzetta ristrutturata, costato 31mila euro, ha fatto storcere il naso a molti, sia per il costo della struttura, sia per l’effetto estetico complessivo. Ribattezzato “l’insetto stecco” dall’ironia dei social (Dimitri Papiri in primis) in molti si chiedono se quell’arredo urbano fosse davvero necessario e valga il suo costo.

Incomprensibili invece appaiono i tanti pali segnaletici messi in vicolo Marte per scoraggiare il passaggio di bici e motorini sul vialetto che è pedonale. Ieri sono comparsi infatti ad ogni intersezione pali alti poco meno di tre metri con un divieto di circolazione. Ce ne sono 4 in meno di 30 metri di distanza.