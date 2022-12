CIVITANOVA - Una donna di 75 anni si è infortunata mentre attraversava sulle strisce e ha dovuto operarsi. Il tribunale civile di Macerata ha disposto un risarcimento di 10mila euro

di Gianluca Ginella

Inciampa mentre attraversa davanti al municipio di Civitanova e si frattura un polso: fa causa al Comune e la vince. I fatti risalgono al maggio del 2019, quando una 75enne di Osimo, stava passando sulle strisce pedonali in piazza XX settembre e a causa di una buca è inciampata per poi cadere a terra.

La donna era stata soccorsa da un ex sindaco di Civitanova, il chirurgo Massimo Mobili, e poi era andata in ospedale. Le era stata diagnosticata la frattura del polso ed era stata operata per inserire una placca valvolare. Il Comune aveva sistemato la buca in breve tempo ma aveva declinato responsabilità sull’incidente.

E così l’anziana, assistita dall’avvocato Ivan Gori, ha fatto causa e il procedimento è finito davanti al tribunale civile di Macerata. Il giudice Barbara Angelini ha dato ragione alle richieste risarcitorie dell’anziana e condannato il comune a pagarle 10mila euro più le spese del processo. «Il giudice ha ratificato un orientamento della Corte di cassazione per cui il rapporto causale con la strada in custodia – dice l’avvocato Gori -, l’evento di danno e le conseguenze che ne derivano fanno sorgere la responsabilità oggettiva dell’amministrazione che si trovi in una relazione di fatto con la cosa ed ove non ne abbia previsto i rischi e curato la manutenzione».