Bevono e si mettono al volante, la polizia stradale ritira venti patenti nella notte tra sabato e ieri. I controlli sono stati svolti a Civitanova. Via 220 punti agli automobilisti e 25 le contravvenzioni. Il servizio della polizia stradale nasce per evitare che ci si metta alla guida di un’auto dopo aver ecceduto nel bere. I controlli hanno portato al ritiro di patenti a otto uomini, tutti giovani, tra i 18 e i 27 anni, e ad altri 9 uomini, che hanno più di 28 anni. Patenti ritirate anche a tre donne che hanno più di 28 anni. I controlli sono stati disposti dal compartimento di Polizia stradale per le Marche. Gli accertamenti sono stati svolti dalla polizia stradale di Macerata ed era presente anche il medico della polizia. Sono stati svolti specifici controlli di laboratorio su strada per verificare l’alterazione da sostanze stupefacenti da parte dei conducenti. Il servizio è stato svolto in base agli input ministeriali e che sul territorio si realizzano attraverso i comitati di Ordine e sicurezza pubblica presieduti dal prefetto di Macerata, e che rispondono all’esigenza di contrastare gli incidenti tra i giovani.