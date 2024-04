La questura di Macerata si rinnova: nuova dirigente a capo dell’Ufficio di gabinetto, nuovo medico e la reggente dell’Ufficio anticrimine diventa effettiva. I cambiamenti sono stati annunciati questa mattina dal questore Luigi Silipo.

Si parte con l’Ufficio di gabinetto che sarà diretto dal vice questore Nicoletta Pascucci, dal 2011 a capo della Digos (incarico che continuerà a mantenere sino all’arrivo di un nuovo dirigente), poi l’Ufficio anticrimine, con Patrizia Peroni che diventa dirigente effettivo dopo la promozione a primo dirigente. Infine la polizia ha un nuovo medico, si tratta di Alessandra Taddeo, che arriva da Milano.

«Patrizia Peroni ha maturato una importante esperienza nella sua carriera – ha detto il questore , con il suo incarico si occupa dei provvedimenti che vanno dal Dacur a quello sulle violenze di genere, quindi gli ammonimenti del questore. Importante che sia a Macerata perché è referente per tutte le Marche del fenomeno delle violenze di genere. Lei è marchigiana ed è felice di poter lavorare per questo territorio».

Su Nicoletta Pascucci: «Sono contento sia stata gratificata con questo incarico – ha continuato il questore – Ha diretto per tantissimi anni un ufficio fondamentale che è la Digos, l’ha diretta in modo esemplare tanto che è stimatissima dal nostro servizio centrale di Roma. Va a ricoprire l’incarico di capo gabinetto del questore che è una figura centrale di una questura perché si occupa sia di organizzare tutti i servizi interni, sia tutti i servizi di ordine pubblico».

«Sono onorata di questo incarico – ha detto Pascucci – è un ufficio che mi è sempre piaciuto come la Digos. Sono due uffici che camminano in tandem, la Digos è quello operativo l’Ufficio di gabinetto quello organizzativo. Settore che conosco ma dovrò ancora imparare tanto. Sono molto contenta, certo lasciare quello che si è abituati a fare per tanti anni è un cambiamento forte, ma un cambiamento positivo». Al momento comunque continuerà a dirigere anche la Digos fino alla nomina di un nuovo dirigente.

