di Laura Boccanera (foto di Federico De Marco)

Grave incidente a Civitanova, motociclista viene travolto da un’auto e sbalzato a terra, poi finisce sotto il veicolo. E’ successo attorno alle 10,30 in via Dante Alighieri, nei pressi del bar Gazzani.

Uno schianto violentissimo che ha provocato il volo del giovane, un ragazzo civitanovese di 25 anni. Viaggiava in sella alla moto quando, a causa dell’impatto, è finito in parte sotto l’auto con cui si è scontrato. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, operatori della Croce verde e polizia locale per i rilievi. Atterrata nella piazzola anche l’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette.

Secondo una prima ricostruzione il motociclista, alla guida di una moto Yamaha, pare stesse percorrendo via Alighieri in direzione ovest quando si è scontrato con una Suzuki Swift condotta da una donna di 73 anni che svoltava in via Fogazzaro.

Il ferito, soccorso dai vigili del fuoco è stato disincastrato da sotto la vettura. A seguito dell’impatto infatti un piede era rimasto bloccato sotto la ruota ed è stato poi soccorso dai volontari della Croce verde, messo in barella e caricato in ambulanza per il trasferimento con l’eliambulanza verso Torrette. Era cosciente. Sul posto anche un’altra ambulanza, chiamata per soccorrere la conducente della vettura. La strada è stata chiusa e il traffico deviato. Solo due giorni fa, sempre sulla stessa via, in un punto poco distante, era avvenuto un altro investimento (leggi l’articolo).

(Servizio aggiornato alle 12,08)