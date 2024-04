Investito mentre attraversa via Dante Alighieri, a Civitanova: uomo di 82 anni, portato in ospedale. L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 18,45. L’uomo investito stava attraversando vicino alla pasticceria Gazzani. Per cause in corso di accertamento un’auto che stava passando lo ha investito. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti gli operatori del 118. Il ferito è stato portato in ospedale a Civitanova, le sue condizioni non sono gravi. Per occuparsi dei rilievi dell’investimento e ricostruire l’accaduto è intervenuta la polizia stradale di Civitanova.