Discarica di pneumatici vicino al Potenza

Pneumatici per camion abbandonati vicino al Potenza. A trovarli in località Rocchetta a San Severino, durante un servizio di controllo del territorio, le guardie venatorie volontarie della Sezione Provinciale Federcaccia di Macerata.

«Subito è stata contattata la Polizia Provinciale che coordina i servizi delle guardie, che è prontamente intervenuta per gli adempimenti di competenza e per risalire agli autori di questi incivili e deprecabili comportamenti che tra l’altro creano grossi pericoli di inquinamento sul territorio – si legge in una nota -. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale ed eventuali segnalazioni potranno essere effettuate contattando telefonicamente, tutti i giorni, il coordinamento provinciale delle Guardie Venatorie Volontarie Federcaccia al 3395981898 o la centrale operativa della Polizia Provinciale di Macerata al 800216659».