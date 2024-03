Demolizione e ricostruzione. Un altro palazzo da ieri è al centro dell’attenzione dei mezzi meccanici che stanno abbattendo un edificio di sette piani lungo viale Carradori. Si tratta di una demolizione con ricostruzione più o meno come era in origine con un leggero spostamento: il progetto è firmato dall’ingegnere Aldo Birrozzi. Sono diversi gli interventi di demolizione che sono stati autorizzati in queste ultime settimane nell’intero territorio comunale anche per effetto della accelerazione arrivata dal commissario per la ricostruzione postsisma.

Osserva l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi: «E’ un ulteriore segno dell’azione svolta dal commissario alla ricostruzione postsisma Gudo Castelli. In città comunque siamo arrivati alla cifra record di 121 cantieri edili attivi, 35 di questi sono stati aperti nel centro storico». Numeri importanti, come importante è l’operazione di riqualificazione urbanistica del capoluogo.

(L. Pat.)

(foto Fabio Falcioni)ù