Mentre il commissario alla ricostruzione postsisma Guido Castelli ha firmato il decreto anche per il terzo maxicondominio da demolire e da ricostruire di via Maffeo Pantaleoni (leggi l’articolo), intanto in Comune alla voce demolizione degli edifici inagibili alcuni segnali indicano chiaramente che siamo arrivati ai nastri di partenza delle operazioni. Le ordinanze per regolare la viabilità si susseguono – un’altra è attesa a brevissimo termine – e ieri un sopralluogo che ha visto presenti l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi, alcuni ufficiali della polizia municipale e una ventina di tecnici in rappresentanza delle varie società che si occupano dei servizi, dall’acqua all’energia passando per la trasmissione dei dati. Dunque sopralluogo di tutti i gestori delle reti sub-orizzontali per l’avvio dei lavori preliminari alla successiva fase di demolizione dei condomini, il cui inizio effettivo è previsto per la fine di febbraio.

Fase complessa e delicata soprattutto a causa del contesto urbano particolarmente problematico per la gestione della viabilità e la sosta. Tuttavia l’Amministrazione comunale – ha assicurato l’assessore Silvano Iommi – provvederà ad organizzare un’assemblea pubblica per rendere note in dettaglio tutte le decisioni nella consapevolezza che si dovranno affrontare e superare diversi disagi, in vista di una migliore vivibilità e sicurezza abitativa per centinaia di famiglie .Intanto entro la settimana in corso sarà fatto il picchettamento per delimitare l’area, tra via Zorli e via Maffeo Pantaleoni, interessata alle operazioni e dalla settimana prossima dovrebbero partire i lavori di sganciamento delle reti dei sottososervizi dai palazzi che stanno appunto oggetto di demolizione.

(L. Pat.)