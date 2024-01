di Monia Orazi

Maxi condominio nel quartiere Pace a Macerata, via libera al terzo decreto di concessione del contributo a firma dell’ingegnere Marco Trovarelli capo dell’Ufficio speciale ricostruzione Marche. Ammonta a 9 milioni e 936 mila euro e riguarda i palazzi di via Maffeo Pantaleoni 105, 107, 109, 111. Arriva in seguito all’accordo ottenuto per il pignoramento di due cortili interni, oggetto di un contenzioso giudiziario che ha tenuto a lungo in stallo, quello che con la demolizione e ricostruzione di otto palazzi è il più grande cantiere di Macerata. I lavori complessivi ammontano a 43 milioni di euro, sono indispensabili a far tornare a casa le circa 150 famiglie che vivevano nel maxi complesso reso inagibile dal terremoto e che da sette anni sono fuori casa.

Esprime soddisfazione per la positiva conclusione della vicenda il commissario alla ricostruzione Guido Castelli: «Abbiamo cercato una soluzione in ossequio al principio di risultato, che è quello che connota il nuovo codice degli appalti. Abbiamo cercato di creare un’atmosfera favorevole ad una scelta che non poteva tardare, il terzo decreto. È stata importante la collaborazione con i tecnici delle parti private e anche con gli eredi della signora defunta, che aveva espresso la propria volontà di non contrastare il processo di demolizione. Grazie alla disponibilità degli eredi siamo riusciti ad ottenere un effetto amministrativo, che è quello del terzo decreto, sviluppando per tutte le palazzine l’avvio di questa operazione così importante per Macerata».

Poco prima di Natale era arrivato il secondo decreto da 6 milioni e 183mila euro, il primo da 8 milioni e 300mila euro era stato emesso lo scorso 15 dicembre. Ci vorrà ancora qualche anno prima che le famiglie maceratesi possano rientrare nei loro appartamenti. I palazzi saranno demoliti e ricostruiti, sarà dovrà realizzato anche un’opera di sostegno per la messa in sicurezza della zona, con il rifacimento del muro di contenimento e dei sottoservizi, messa in sicurezza che sarà realizzata tra la sede stradale comunale e gli edifici.