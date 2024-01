Ieri il sopralluogo, oggi è arrivata la prima ordinanza che modifica la viabilità in via Maffeo Pantaleoni a Macerata. Dopo l’ultimo decreto di finanziamento di oltre 9 milioni per la demolizione e la ricostruzione del terzo maxi condominio di via Panteleoni, danneggiato dal sisma, ieri un c’è stato sopralluogo che ha visto presenti l’assessore comunale all’Urbanistica Silvano Iommi, alcuni ufficiali della polizia municipale e una ventina di tecnici in rappresentanza delle varie società che si occupano dei servizi, dall’acqua all’energia passando per la trasmissione dei dati.

Dunque sopralluogo di tutti i gestori delle reti sub-orizzontali per l’avvio dei lavori preliminari alla successiva fase di demolizione dei condomini, il cui inizio effettivo è previsto per la fine di febbraio. Oggi è arrivata la prima ordinanza che modifica la viabilità per permettere di andare con questi lavori propedeutici alla demolizione e ricostruzione dei tre maxi condomini.

Ecco cosa prevede il provvedimento. diviso in due fasi temporali. Da domani fino al 2 febbraio, dalle 8 alle 20, in via Maffeo Pantaleoni, dal civico 89 al 111, previsto il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori (nello specifico marciapiede destro secondo il senso di marcia centro-periferia). La seconda parte del provvedimento stabilisce invece, da lunedì 22 gennaio al 29 febbraio, h 0-24, in via Maffeo Pantaleoni dal civico 77 al 111, il divieto di sosta con rimozione coatta nel tratto interessato dai lavori, l’istituzione del senso unico alternato e il limite massimo di velocità 30km/h.

Nella fase di avanzamento dei lavori, in prossimità dell’intersezione con via Zorli, l’ordinanza stabilisce l’istituzione temporanea di “obbligo di svolta a destra” per tutti i veicoli provenienti da via Zorli che si immettono in via Maffeo Pantaleoni, in caso di necessità e in base alle esigenze di viabilità e traffico, la disattivazione temporanea del semaforo installato all’intersezione con via Zorli,, “obbligo di proseguire diritto” verso via Pace all’intersezione tra via Maffeo Pantaleoni / traversa Maffeo Pantaleoni / via Pace. L’ordinanza prevede anche il divieto di sosta in via coniugi Zorli su entrambi i lati (tratto compreso dall’ingresso posto all’intersezione con via Maffeo Pantaleoni e l’uscita regolata dal semaforo posto all’intersezione con via Pace).