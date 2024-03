di Monia Orazi

Oltre 200 firme raccolte solo nelle prime due ore, per chiedere la riapertura dei giardini pubblici Coletti di San Severino. Da stamattina alle 10 di fronte al teatro Feronia un gruppo di cittadini ha dato il via alla raccolta firme, come annunciato nei giorni scorsi con una serie di locandine circolate sui social.

Spiegano i promotori: «Siamo un gruppo di utenti dei giardini, qualcuno ci va con i nipoti, altri per godere della loro bellezza. Siamo preoccupati perché dei lavori iniziati oltre un anno fa, che dovevano terminare a dicembre, non si sa nulla. Dal Comune non escono notizie, riguardo alle cause del ritardo, o a eventuali problemi sui costi, magari perché sono aumentati i prezzi nel settore edilizio o ci sono state criticità di altra natura. Chiediamo all’amministrazione di sapere come stanno le cose e di poter avere una data indicativa riguardo alla riapertura dei giardini, senza doversi basare su supposizioni o sulle voci che circolano. Lo spirito che ci ha mosso è stato quello di stimolare, chiedere conto di quanto sta accadendo ed avere maggiore trasparenza nella gestione della vicenda».

Tra coloro che hanno firmato molte mamme con bambini e tanti anziani, che chiedono la riapertura a breve dei giardini. Stando ai documenti ufficiali del Comune sono ormai completi i lavori di realizzazione del chiosco bar, che è stato allacciato alla corrente elettrica e la cui gestione è stata assegnata alla ventenne Agnese Vitturini. Per quanto riguarda gli stati di avanzamento lavori è stato pagato il terzo sal, con l’importo totale dell’opera di riqualificazione dei giardini pari ad oltre 930mila euro. I lavori erano stati aggiudicati a fine 2022 alla ditta Vivai Manfrica di Taccoli di San Severino Marche.