di Monia Orazi

«La riapertura dei giardini Coletti è vicina, si stanno ultimando gli ultimi dettagli». La rassicurazione arriva direttamente da Jacopo Orlandani, assessore comunale ai lavori pubblici. Sulla data precisa Orlandani non si sbilancia. Dall’esterno dei giardini, i cui lavori di riqualificazione sono iniziati nel gennaio del 2023, finanziati con un milione di euro di fondi del Pnrr. Ad aggiudicarsi i lavori a fine 2022 la ditta Vivai Manfrica di Taccoli di San Severino, per 831mila euro complessivi.

Sino ad oggi è stata erogata al Comune la cifra di 314 mila euro quale acconto del 30 per cento, da parte dell’Usr, per la regolare esecuzione dei lavori previsti. Lo scorso 20 febbraio è stata pubblicata la determina di registrazione del contratto di affitto per il chiosco bar alla ventenne settempedana Agnese Vitturini, titolare della ditta Garten, all’agenzia delle entrate di Tolentino. Questo è quanto risulta dai documenti comunali. Il termine dei lavori era inizialmente previsto per il 27 dicembre 2023, i giardini ancora chiusi alle porte della primavera hanno destato preoccupazione nei cittadini, che si sono chiesti quanto ancora ci volesse per completare le opere previste. Il chiosco dall’esterno appare ormai completato, osservando dal cancello d’ingresso principale, completamente coperto dai teli, si intravede la presenza della recinzione arancio tipica dei lavori in corso, all’interno della prima parte dei giardini.