Il Comune di San Severino ha pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento di tutti i servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica inerente l’intervento di delocalizzazione della nuova casa di riposo “Lazzarelli”.

Nella progettazione saranno inclusi anche il coordinamento della sicurezza, la redazione della relazione archeologica e di quella geologica con riserva di affidamento dei servizi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il valore complessivo dell’appalto risulta essere di 1.271.130,68 euro, comprensivo di oneri previdenziali e assistenziali (4%), Iva esclusa.

Le prestazioni oggetto d’appalto dovranno essere eseguite entro il termine di 120 giorni per quanto concerne la progettazione di fattibilità tecnico economica, la redazione della relazione geologica, la relazione archeologica e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Per la presentazione delle offerte è stata fissata una scadenza alle 13 del 24 aprile. La procedura di gara verrà svolta interamente ed unicamente sulla piattaforma telematica di negoziazione dell’Unione Montana Potenza Esino Musone. La documentazione di gara completa, comprensiva di modulistica è disponibile sul sito (qui).