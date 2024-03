Torna l’appuntamento a Macerata con la Passione vivente. Sabato 23 marzo dalle 21 al monumento ai caduti prenderà il via la sacra rappresentazione organizzata dal comitato festeggiamenti della parrocchia di Santa Croce.

«Anche quest’anno la macchina organizzatrice della manifestazione, che coinvolge un centinaio di persone, si sta preparando da mesi all’allestimento che vuole essere occasione per rivivere gli eventi più importanti e significativi della Settimana Santa: l’ingresso a Gerusalemme, l’Ultima Cena, il processo a Gesù e la condanna, la salita al calvario e la crocifissione – si legge in una nota degli organizzatori – . Dal monumento ai caduti di piazza della Vittoria l’evento si muoverà verso la chiesa di Santa Croce, il cui sagrato accoglierà le scene della crocifissione.

Il comitato organizzativo, in comunione con l’intera unità pastorale Immacolata-Santa Croce porta avanti con fedeltà e impegno quello che ormai rappresenta un segno significativo per la città di Macerata, che sempre risponde positivamente in termini di presenza e attenzione.

Dal 2005 l’evento è sempre più cresciuto di anno in anno nella costruzione delle scene, dei costumi, nell’attenzione all’ambientazione curata sempre con dedizione; l’intento degli organizzatori è quello di offrire un’occasione di ascolto, riflessione e bellezza affinché la settimana Santa, momento cruciale per la vita di ogni cristiano, trovi uno spazio visibile nella vita cittadina».