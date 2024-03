Prosegue con successo la 54° stagione concertistica della Gioventù musicale di Camerino, che proporrà domenica (ore 17:30) il suo quarto appuntamento. Ad esibirsi sul palco dell’auditorium dell’Accademia della musica “F. Corelli” la flautista Rebecca Taio e il pianista Marco Grisanti, che presenteranno un bel programma con musiche di Ottorino Respighi (cinque pezzi), Gabriel Fauré (Sonata in la maggiore op.13 n.1) e César Franck (Sonata in la maggiore).

Rebecca Taio è musicista di grande talento, diplomatasi in flauto trasverso a soli 16 anni con lode al Conservatorio di Milano, conseguendo poi anche il diploma in violoncello. Ha frequentato il corso di alto perfezionamento all’Accademia nazionale di Santa Cecilia a Roma con Andrea Oliva e per due anni il corso estivo di perfezionamento all’Accademia chigiana di Siena nella classe di Patrick Gallois ricevendo sempre il diploma di merito. Ha ottenuto nel 2016 una borsa di studio dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia per il progetto “La nuova musica”. Si è perfezionata inoltre con il noto flautista James Galway. Premiata in diversi Concorsi nazionali ed internazionali, effettua concerti sia in formazione cameristica che da solista. Nel 2022 ha conseguito la laurea di II livello in musica da camera, con 110 e lode, al Conservatorio di Piacenza e a ottobre 2022 è stato pubblicato il suo primo cd “Undine, music for flute and piano” in duo con il pianista Luca Colombarolli, pubblicato da Brilliant Classics. Nell’agosto 2023 è stato pubblicato, sempre dalla stessa il cd “Alter Ego” in duo con Marco Grisanti.

Marco Grisanti è uno dei più raffinati cameristi italiani, con un repertorio di oltre 300 brani eseguiti in pubblico al fianco di celebri artisti quali Uto Ughi, Felix Ayo, i Premi “Paganini” Lenuta Ciulei e Sayaka Shoji, i flautisti Emmanuel Pahud e Andrea Oliva, l’American Brass Quintet. Ha suonato in ogni parte del mondo, in sale importanti quali il Teatro Colón di Buenos Aires, l’Auditorium di Santa Cecilia di Roma, la Chamber Music Society di Philadelphia, l’Atenaeum di Bucarest, la Bunka Kaikan di Tokyo. Diplomatosi con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma, ha parallelamente approfondito gli studi di armonia, contrappunto e composizione. Come pianista ha collaborato con i corsi di perfezionamento e con il coro stabile dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia. All’Accademia chigiana di Siena è stato l’unico pianista collaboratore di Uto Ughi con il quale si è esibito nelle più importanti stagioni concertistiche italiane. È docente presso il Conservatorio di Campobasso.

Per informazioni e prenotazioni: 331 2233904; gmisedecamerino@libero.it. Il costo del biglietto, acquistabile sul luogo dei concerti, è di euro 10 intero, ridotto a 5 euro per gli studenti universitari e delle scuole superiori, omaggio per gli under 14.